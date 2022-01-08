Рослесхоз назвал пандемию причиной роста цен на пиломатериалы в три раза

14:14 8.01.2022

Причиной резкого роста цен на пиломатериалы - в том числе доски, брус и другие нужные в хозяйстве деревяшки в два раза по официальной статистике и в три - по ценникам на рынках - в Рослесхозе считают мировую пандемию коронавируса. Из-за невозможности путешествовать, ходить в рестораны и развлекаться другими привычными способами, многие люди решили направить сэкономленные деньги на строительство и ремонт, пояснил в интервью "Российской газете" глава ведомства Иван Советников.

"Оборот магазинов, продающих товары для ремонта, вырос за это время в четыре-пять раз, - сказал Советников. - Сейчас ситуация выправляется, цены на фанеру и доски уже пошли вниз, думаю, к концу зимы ситуация нормализуется".

Увеличить предложение досок вслед за увеличением спроса лесопромышленный комплекс оказался не в состоянии, добавил Советников.

"Есть предельная емкость транспортных коридоров: больше, чем вмещает теплоход, вагон или лесовоз, на них не загрузить, - продолжил глава Рослесхоза. - Есть возможности производства: если целлюлозно-бумажный комбинат может переработать полтора миллиона кубометров древесины, то два - уже никак. Есть мощности по заготовке: у бригады лесорубов возможности тоже не безграничны".