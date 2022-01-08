Рослесхоз назвал пандемию причиной роста цен на пиломатериалы в три раза
Причиной резкого роста цен на пиломатериалы - в том числе доски, брус и другие нужные в хозяйстве деревяшки в два раза по официальной статистике и в три - по ценникам на рынках - в Рослесхозе считают мировую пандемию коронавируса. Из-за невозможности путешествовать, ходить в рестораны и развлекаться другими привычными способами, многие люди решили направить сэкономленные деньги на строительство и ремонт, пояснил в интервью "Российской газете" глава ведомства Иван Советников.
"Оборот магазинов, продающих товары для ремонта, вырос за это время в четыре-пять раз, - сказал Советников. - Сейчас ситуация выправляется, цены на фанеру и доски уже пошли вниз, думаю, к концу зимы ситуация нормализуется".
Увеличить предложение досок вслед за увеличением спроса лесопромышленный комплекс оказался не в состоянии, добавил Советников.
"Есть предельная емкость транспортных коридоров: больше, чем вмещает теплоход, вагон или лесовоз, на них не загрузить, - продолжил глава Рослесхоза. - Есть возможности производства: если целлюлозно-бумажный комбинат может переработать полтора миллиона кубометров древесины, то два - уже никак. Есть мощности по заготовке: у бригады лесорубов возможности тоже не безграничны".
Комментарии читателей Оставить комментарий
прос*ет посевную - не дали тракторов,прос*ет уборочную - не дали грузовиков,прос*ет войну - предатели мешали,прос*ет страну - враги разорили,но он - чист и умён,честен и трудолюбив.Так и у этого - пандемия.Почему цены на стройматериалы в США не выросли? И проверить это можно в интернете спокойно,и в Германии не выросли в три раза.
Может ему в другом месте поискать причины?
Опять им попался народ не той системы.
Так бы сразу и сказал...
Но это в США так. В России вряд-ли массово получится. Даже если госпрограмма будет.
в пандемии? Госдеп.
Ждут казахов.