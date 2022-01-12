Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

13:07 12.01.2022

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в самое ближайшее время проиндексировать пенсии выше инфляции, на 8,6%.

"Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции, сейчас она смотрится как 8,4%, на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет.", - сказал он на совещании с членами правительства.

По предварительным данным Росстата, инфляция в РФ за 2021 год составила 8,39% (максимум с 2015 года, когда она составляла 12,9%) после 4,9% в 2020 году и 3% в 2019 году, напоминает "Интерфакс".

С 1 января пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы на 5,9%.