Отток капитала из России увеличился на 42% за год

20:30 18.01.2022

Отток капитала из России в 2021 году вырос с 50,4 млрд долларов до $72 млрд долларов. Рост составил 42%.

В Банке России заявили, что денежный отток проходил при «практически нейтральном влиянии» операций банков.

По данным регулятора, рост прямых инвестиций за рубеж стал следствием, прежде всего, реинвестирования доходов иностранных дочерних компаний. При этом прямые иностранные инвестиции в компании России выросли почти в 4 раза - до 30 млрд 700 млн долларов, сообщает «Говорит Москва».

Чистый отток средств нерезидентов из ОФЗ и евробондов за тот же год составил $3,2 млрд против притока $3,9 млрд годом ранее.