Отток капитала из России увеличился на 42% за год

Центральный Банк РФ

Отток капитала из России в 2021 году вырос с 50,4 млрд долларов до $72 млрд долларов. Рост составил 42%.

В Банке России заявили, что денежный отток проходил при «практически нейтральном влиянии» операций банков.

По данным регулятора, рост прямых инвестиций за рубеж стал следствием, прежде всего, реинвестирования доходов иностранных дочерних компаний. При этом прямые иностранные инвестиции в компании России выросли почти в 4 раза - до 30 млрд 700 млн долларов, сообщает «Говорит Москва».

Чистый отток средств нерезидентов из ОФЗ и евробондов за тот же год составил $3,2 млрд против притока $3,9 млрд годом ранее.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.01.2022, 23:11
    Гость: советский инженер

    Не берусь судить об иностранных инвестициях, хотя есть подозрение что это российские деньги ранне выведенные за границу прокручиваются ещё раз (а может и не раз). Но и набиуллинский ЦБ и силуановское ведомство выводит деньги из России для покупки иностранной валюты и активов - в те самые страны которые душат Россию санкциями и угрожают войной. Волей-неволей приходится задать знаменитый вопрос: Что это, глупость или измена?

  2. 18.01.2022, 22:58
    Гость: Нее

    Семьи то в основном ТАМ уже , нажитое непосильным трудом стерегут это мужья да отцы засиделись.

  4. 18.01.2022, 21:57
    Гость: Осталось

    Ответить на казалось бы риторический вопрос. А за каким бесом вообще тогда Западу даже в мыслях агрессия против России , если капиталы и так все на Западе. За столько лет продаж недр , там накопилось ого го.

  5. 18.01.2022, 21:50
    Гость: 2024 год. Лента новостей.

    Из европейской внешнеполитической сводки. На китайско-финляндской границе все спокойно.

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