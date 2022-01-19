Эксперты назвали отрасли с самым сильным ростом числа банкротств

08:20 19.01.2022

По итогам 2021 года количество корпоративных банкротств в России оказалось всего на 3,4% выше, чем в 2020 году, пишет РБК со ссылкой на данные Центра микроэкономического анализа и краткросрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Отмечается, что по сравнению с допандемическим 2019 годом в разряд банкротов перешло на 16% меньше компаний. Ранее рост банкротств в 2021 году на уровне 3,9% оценивал «Федресурс», ведущий Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Относительно низкую интенсивность банкротств в 2020-м году аналитики ЦМАКП связали с «мощнейшим ростом доходов компаний». По экономике в целом бизнес только за первые девять месяцев прошлого года заработал в 2,8 раза больше, чем в тот же период 2020 года, и на 58% больше уровня за девять месяцев 2019 года.

В январе–октябре чистая прибыль российских компаний (сальдо прибылей и убытков) увеличилась в 2,6 раза к тому же периоду 2020 года, до 22,4 трлн руб., следует из официальной статистики.

Если в целом по экономике рост числа корпоративных банкротств в 2021 году оказался незначительным, то в отдельных отраслях увеличение юрлиц-банкротов оказалось весьма существенным, отмечает ЦМАКП. Совокупное количество банкротств среди юрлиц в 2021 году увеличилось в следующих отраслях:

в сфере транспорта — на 18%;

в машиностроительном комплексе — на 12,7%;

в строительстве — на 9,5%;

в обрабатывающей промышленности — на 5,8%.

Ниже средних показателей рост банкротов оказался в электроэнергетике (на 2,6%) и торговле (1%).

В секторе же коммерческих услуг, сельском хозяйстве и пищевой промышленности число банкротов, напротив, сократилось — соответственно, на 1,4%, 3,5% и 8,5% к 2020 году.