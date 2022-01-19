Эксперты назвали отрасли с самым сильным ростом числа банкротств
По итогам 2021 года количество корпоративных банкротств в России оказалось всего на 3,4% выше, чем в 2020 году, пишет РБК со ссылкой на данные Центра микроэкономического анализа и краткросрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Отмечается, что по сравнению с допандемическим 2019 годом в разряд банкротов перешло на 16% меньше компаний. Ранее рост банкротств в 2021 году на уровне 3,9% оценивал «Федресурс», ведущий Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Относительно низкую интенсивность банкротств в 2020-м году аналитики ЦМАКП связали с «мощнейшим ростом доходов компаний». По экономике в целом бизнес только за первые девять месяцев прошлого года заработал в 2,8 раза больше, чем в тот же период 2020 года, и на 58% больше уровня за девять месяцев 2019 года.
В январе–октябре чистая прибыль российских компаний (сальдо прибылей и убытков) увеличилась в 2,6 раза к тому же периоду 2020 года, до 22,4 трлн руб., следует из официальной статистики.
Если в целом по экономике рост числа корпоративных банкротств в 2021 году оказался незначительным, то в отдельных отраслях увеличение юрлиц-банкротов оказалось весьма существенным, отмечает ЦМАКП. Совокупное количество банкротств среди юрлиц в 2021 году увеличилось в следующих отраслях:
в сфере транспорта — на 18%;
в машиностроительном комплексе — на 12,7%;
в строительстве — на 9,5%;
в обрабатывающей промышленности — на 5,8%.
Ниже средних показателей рост банкротов оказался в электроэнергетике (на 2,6%) и торговле (1%).
В секторе же коммерческих услуг, сельском хозяйстве и пищевой промышленности число банкротов, напротив, сократилось — соответственно, на 1,4%, 3,5% и 8,5% к 2020 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну самые, коррумпированные отрасли! Что ге понятно! Правительству их под контроль брать надо. Хотя..!
голиковых-гинцбург не обанкротился?
Банки не банкротятся.
Ну что вы хотите. Меня раньше обижало определение РФ, как страны-бензоколонки. Однако, против правды не попрёшь. Вы посмотрите где растёт количество разорений: транспорт, строительство, машиностроение, обрабатывающая промышленность. Даже в электроэнергетике предприятия разоряются.
А что остаётся? Добыча полезных ископаемых, торговля и сельское хозяйство. Ну прямо 18-19 век, а то и ранее. Путинский стабилизец.
Зато выросло неимоверно с тех времён количество "силовиков", чинушек и политпроституток.
Там в отраслях, где рост цен максимальный, там и банкротства. Не нужно говорить, насколько за год подорожали металлы и древесные пиломатериалы.