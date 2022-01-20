Bloomberg рассказал о влиянии ФСБ на полный запрет криптовалют в России

13:37 20.01.2022

Агентство Bloomberg сообщило, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По словам источников агентства, полный запрет нужен для того, чтобы исключить возможность пожертвований для нежелательных организаций и СМИ, внесенных в реестр иностранных агентов.

При этом отмечается, что финансирование оппозиции и СМИ составляет незначительную долю активов, хранящихся примерно в 17 млн криптокошельков в России.

Общий объем криптовалют, которым владеют россияне, агентство оценивает в 7 трлн руб., или $92 млрд, но спецслужбы все равно считают финансирование оппозиции проблемой, масштаб которой увеличивается, пишет РБК.

Напомним, Набиуллина выступила против использования российской финансовой инфраструктуры для сделок с криптовалютами в декабре прошлого года. По ее словам, «криптовалюты несут большие риски для розничных инвесторов из-за высокой волатильности и использования в незаконной деятельности».