Bloomberg рассказал о влиянии ФСБ на полный запрет криптовалют в России

ФСБ

Агентство Bloomberg сообщило, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По словам источников агентства, полный запрет нужен для того, чтобы исключить возможность пожертвований для нежелательных организаций и СМИ, внесенных в реестр иностранных агентов.

При этом отмечается, что финансирование оппозиции и СМИ составляет незначительную долю активов, хранящихся примерно в 17 млн криптокошельков в России.

Общий объем криптовалют, которым владеют россияне, агентство оценивает в 7 трлн руб., или $92 млрд, но спецслужбы все равно считают финансирование оппозиции проблемой, масштаб которой увеличивается, пишет РБК.

Напомним, Набиуллина выступила против использования российской финансовой инфраструктуры для сделок с криптовалютами в декабре прошлого года. По ее словам, «криптовалюты несут большие риски для розничных инвесторов из-за высокой волатильности и использования в незаконной деятельности».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.01.2022, 14:51
    Гость: Точно

    Вот сколько наколотил ФСБшник навальный в шахте за 5 лет: 28 057 704,51 $ ( 2,15 ярда рублей). И это только с одного известного кошелька. Сколько их у него исчо, одному Ктулху известно

  2. 20.01.2022, 14:48
    Гость: Квант

    Что то Bloomberg запутался совсем.
    Есть союзное Государство Россия+Беларусь и в Беларуси официально разрешены криптовалюты и майнинг криптовалют и операции с ними, также майнинг криптовалют осуществляется на территории РФ как китайскими компаниями так и российскими предпринимателями.
    профинансировать так называемых "оппозиционеров" можно и через Беларусь.
    Но по настоящему никаких оппозиционеров в РФ нет.
    Навальный и все около "эхамосквы" туссующиеся как бы протестанты, не выдвигают требований изменить курс развития страны,не требуют перестать решать проблемы и проблемки постсоветских воротил за счёт дальнеёшего ущемления прав и финансовой поддержки населения.
    То есть все они и Каспаров и Ходорковский и Кашин и Гозман и Шендерович не против дольнейшего разграбления природных людсуких и финансовых ресурсов страны, ради процветания "иллюзорной демркратии", которую проповедуют ради того, чтобы США не экспроприировали бы у них активы и финансы награбленные в России.
    Фактически Конгресс США и Президент США и также политики в ЕС поддерживают под прикрытием чслов о демократии власть воров и грабителей сверхбогатых людей награбивших в России свои сверхбогатства.

  4. 20.01.2022, 14:42
    Гость: Вопрос :

    А как-же огромная майнинговая ферма Дерипаски в Братске, где Дерипаска за счёт дешёвой электроэнергии добывает криптовалюту ?

  5. 20.01.2022, 14:12
    Гость: Бобёр

    Кроме ..... из ФСБ никто этой криптой и не пользуется.
    Во-первых особо денег нет, а во вторых нет покупок где надо скрывать свою личность.
    Толи дело покупка недвижки на подставную рос-федерацию, или покупка десятков квартир, участков, коттеджей и прочих золотых батонов, там сразу стесняются раскрывать свои имена, крысы не хотят "обезьянничать" видимо.

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