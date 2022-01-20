Bloomberg рассказал о влиянии ФСБ на полный запрет криптовалют в России
Агентство Bloomberg сообщило, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась поддержать курс на полный запрет криптовалют в России под влиянием Федеральной службы безопасности (ФСБ).
По словам источников агентства, полный запрет нужен для того, чтобы исключить возможность пожертвований для нежелательных организаций и СМИ, внесенных в реестр иностранных агентов.
При этом отмечается, что финансирование оппозиции и СМИ составляет незначительную долю активов, хранящихся примерно в 17 млн криптокошельков в России.
Общий объем криптовалют, которым владеют россияне, агентство оценивает в 7 трлн руб., или $92 млрд, но спецслужбы все равно считают финансирование оппозиции проблемой, масштаб которой увеличивается, пишет РБК.
Напомним, Набиуллина выступила против использования российской финансовой инфраструктуры для сделок с криптовалютами в декабре прошлого года. По ее словам, «криптовалюты несут большие риски для розничных инвесторов из-за высокой волатильности и использования в незаконной деятельности».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот сколько наколотил ФСБшник навальный в шахте за 5 лет: 28 057 704,51 $ ( 2,15 ярда рублей). И это только с одного известного кошелька. Сколько их у него исчо, одному Ктулху известно
Что то Bloomberg запутался совсем.
Есть союзное Государство Россия+Беларусь и в Беларуси официально разрешены криптовалюты и майнинг криптовалют и операции с ними, также майнинг криптовалют осуществляется на территории РФ как китайскими компаниями так и российскими предпринимателями.
профинансировать так называемых "оппозиционеров" можно и через Беларусь.
Но по настоящему никаких оппозиционеров в РФ нет.
Навальный и все около "эхамосквы" туссующиеся как бы протестанты, не выдвигают требований изменить курс развития страны,не требуют перестать решать проблемы и проблемки постсоветских воротил за счёт дальнеёшего ущемления прав и финансовой поддержки населения.
То есть все они и Каспаров и Ходорковский и Кашин и Гозман и Шендерович не против дольнейшего разграбления природных людсуких и финансовых ресурсов страны, ради процветания "иллюзорной демркратии", которую проповедуют ради того, чтобы США не экспроприировали бы у них активы и финансы награбленные в России.
Фактически Конгресс США и Президент США и также политики в ЕС поддерживают под прикрытием чслов о демократии власть воров и грабителей сверхбогатых людей награбивших в России свои сверхбогатства.
когда уже Набиуллину запретят...
А как-же огромная майнинговая ферма Дерипаски в Братске, где Дерипаска за счёт дешёвой электроэнергии добывает криптовалюту ?
Кроме ..... из ФСБ никто этой криптой и не пользуется.
Во-первых особо денег нет, а во вторых нет покупок где надо скрывать свою личность.
Толи дело покупка недвижки на подставную рос-федерацию, или покупка десятков квартир, участков, коттеджей и прочих золотых батонов, там сразу стесняются раскрывать свои имена, крысы не хотят "обезьянничать" видимо.