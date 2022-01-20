Молдавия ввела режим ЧП на два месяца из-за газового кризиса

13:07 20.01.2022

Парламент Молдавии ввел режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней после уведомления "Газпрома" о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за потребленное топливо в январе, сообщает ТАСС.

С просьбой ввести режим ЧП к парламенту обратилась премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, аргументируя это наличием реальных рисков для энергетической безопасности страны. По ее словам, "компания "Молдовагаз" не смогла найти общий язык с "Газпромом", чтобы получить отсрочку по авансовому платежу за январь, который необходимо было сделать до 20 января", пишет "Интерфакс".

В условиях режима чрезвычайного положения правительство примет ряд срочных мер. По словам Гаврилицы, в срочном порядке будет принято решение о предоставлении "Молдовагазу" отсрочки по выплате НДС. Кроме того, правительство выплатит "Молдовагазу" авансом компенсации за январь и февраль, которые предоставляются в счет потребления газа бытовыми потребителями. Эти меры позволят компании накопить и перечислить "Газпрому" необходимые 25 млн долларов.