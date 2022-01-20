Молдавия ввела режим ЧП на два месяца из-за газового кризиса
Парламент Молдавии ввел режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней после уведомления "Газпрома" о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за потребленное топливо в январе, сообщает ТАСС.
С просьбой ввести режим ЧП к парламенту обратилась премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, аргументируя это наличием реальных рисков для энергетической безопасности страны. По ее словам, "компания "Молдовагаз" не смогла найти общий язык с "Газпромом", чтобы получить отсрочку по авансовому платежу за январь, который необходимо было сделать до 20 января", пишет "Интерфакс".
В условиях режима чрезвычайного положения правительство примет ряд срочных мер. По словам Гаврилицы, в срочном порядке будет принято решение о предоставлении "Молдовагазу" отсрочки по выплате НДС. Кроме того, правительство выплатит "Молдовагазу" авансом компенсации за январь и февраль, которые предоставляются в счет потребления газа бытовыми потребителями. Эти меры позволят компании накопить и перечислить "Газпрому" необходимые 25 млн долларов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
стопитцот раз здесь говорил, не мучьте цыган благами цивилизации, дайте им уже их привычный прежний уровень жизни: костры, кибитки и шатры, чумазые дети, веселые красивые девушки с монисто, кони, Лойко под шафе с трубкой, песни и пляски, вино рекой...
А вы изверги целых 70 лет мучили их образованием, лечением, коммунальными удобствами...
А как Молдавия независимости хотела,даже в референдуме о сохранении СССР не участвовала.
Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад.
Там Смуглянка - молдаванка
Вытирала пальцем ....