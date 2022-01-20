Центробанк предложил запретить криптовалюты в России
Центробанк выпустил доклад с резкой критикой криптовалюты и указал на высокие риски, которые она создает для российской экономики. Для защиты от них ЦБ предложил радикальные меры: запретить в России выпуск и оборот криптовалют, а за любые операции с ними — наказывать.
Поскольку криптобиржи не регистрируются в России (крупнейшая биржа Binance зарегистрирована на Каймановых островах), регулятор планирует проводить совместную работу с центробанками стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, чтобы получать информацию об операциях российских клиентов на зарубежных рынках криптовалют.
Что предлагает Банк России:
- Ввести в России запрет и ответственность за организацию выпуска, обращения и обмена криптовалюты, в том числе криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.
- Ввести запрет для финансовых организаций на собственные вложения в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и инфраструктуры финансового рынка для осуществления любых операций с криптовалютой.
- Определить ответственность для российских юридических и физлиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа. Каким может быть наказание, регулятор не поясняет.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на позицию ЦБ полностью запретить криптовалюту в России повлияла Федеральная служба безопасности, объяснив этом тем, что платежи в криптовалюте используются для финансирования оппозиции и СМИ-иноагентов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
беспредельщик.
Если бы мы могли цифровой рубль продвинуть взамен биткойна, то было бы интересно, но не тянем.
Кстати, Китай не совсем запретил, он вроде майнеров,
выгнал, писали же, они у нас в Иркутске окопались..
Там электричество дешёвое, вот и майнят, валюту добывают..
В принцтпе, как те же газовики-нефтяники..сырье (электричество) меняют на деньги..Интерес частный, конечно..но валютный..Биткойн, может, и не совсем деньги, но точно -валюта.. Американская в основном..
Китай запретил криптовалюты и продвигает цифровой юань. России тоже от них пользы никакой - один вред.
В РФ производят только запреты, но даже они частенько не работают.
Вот привяжут производство железа или другие товары строго к цене биткойна, а он взлетает то 70к, то 40 и будет машина стоить то 2 млн, то 4.
Хватает на что? на хорошую стоматологию, квартиру, машину? или дожить до зарплаты и немного отложить