Центробанк предложил запретить криптовалюты в России

16:48 20.01.2022

Центробанк выпустил доклад с резкой критикой криптовалюты и указал на высокие риски, которые она создает для российской экономики. Для защиты от них ЦБ предложил радикальные меры: запретить в России выпуск и оборот криптовалют, а за любые операции с ними — наказывать.

Поскольку криптобиржи не регистрируются в России (крупнейшая биржа Binance зарегистрирована на Каймановых островах), регулятор планирует проводить совместную работу с центробанками стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, чтобы получать информацию об операциях российских клиентов на зарубежных рынках криптовалют.

Что предлагает Банк России:

Ввести в России запрет и ответственность за организацию выпуска, обращения и обмена криптовалюты, в том числе криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. Ввести запрет для финансовых организаций на собственные вложения в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и инфраструктуры финансового рынка для осуществления любых операций с криптовалютой. Определить ответственность для российских юридических и физлиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа. Каким может быть наказание, регулятор не поясняет.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на позицию ЦБ полностью запретить криптовалюту в России повлияла Федеральная служба безопасности, объяснив этом тем, что платежи в криптовалюте используются для финансирования оппозиции и СМИ-иноагентов.