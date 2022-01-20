Центробанк предложил запретить криптовалюты в России

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Центробанк выпустил доклад с резкой критикой криптовалюты и указал на высокие риски, которые она создает для российской экономики. Для защиты от них ЦБ предложил радикальные меры: запретить в России выпуск и оборот криптовалют, а за любые операции с ними — наказывать.

Поскольку криптобиржи не регистрируются в России (крупнейшая биржа Binance зарегистрирована на Каймановых островах), регулятор планирует проводить совместную работу с центробанками стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, чтобы получать информацию об операциях российских клиентов на зарубежных рынках криптовалют.

Что предлагает Банк России:

  1. Ввести в России запрет и ответственность за организацию выпуска, обращения и обмена криптовалюты, в том числе криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами.
  2. Ввести запрет для финансовых организаций на собственные вложения в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и инфраструктуры финансового рынка для осуществления любых операций с криптовалютой.
  3. Определить ответственность для российских юридических и физлиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа. Каким может быть наказание, регулятор не поясняет.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на позицию ЦБ полностью запретить криптовалюту в России повлияла Федеральная служба безопасности, объяснив этом тем, что платежи в криптовалюте используются для финансирования оппозиции и СМИ-иноагентов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.01.2022, 23:01
    Гость: Да

    Если бы мы могли цифровой рубль продвинуть взамен биткойна, то было бы интересно, но не тянем.

    Кстати, Китай не совсем запретил, он вроде майнеров,
    выгнал, писали же, они у нас в Иркутске окопались..

    Там электричество дешёвое, вот и майнят, валюту добывают..

    В принцтпе, как те же газовики-нефтяники..сырье (электричество) меняют на деньги..Интерес частный, конечно..но валютный..Биткойн, может, и не совсем деньги, но точно -валюта.. Американская в основном..

  3. 20.01.2022, 21:00
    Гость: 24

    Китай запретил криптовалюты и продвигает цифровой юань. России тоже от них пользы никакой - один вред.

  5. 20.01.2022, 20:13
    Гость: майк

    Вот привяжут производство железа или другие товары строго к цене биткойна, а он взлетает то 70к, то 40 и будет машина стоить то 2 млн, то 4.
    Хватает на что? на хорошую стоматологию, квартиру, машину? или дожить до зарплаты и немного отложить

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