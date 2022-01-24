В правительстве попытаются не допустить роста цен на молочную продукцию

Продукты питания

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, которые позволят не допустить роста цен на молочную продукцию в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

"Как сообщила вице-премьер, учитывая сокращение поголовья, волатильность рубля и зависимость от иностранных препаратов и рост стоимости кормов, молочной отрасли необходимы дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать развитию отрасли и позволят не допустить роста цен на молочную продукцию. Вице-премьер поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году", - отметили в пресс-службе.

Экономические последствия пандемии отразились на молочной отрасли. Производители отмечают рост цен на корма, ветеринарные препараты и электроэнергию. 

При этом, по данным Минэкономразвития, по итогам III квартала 2021 года выручка переработчиков молочной продукции выросла на 14%, производителей молока - на 12%. В то же время, специалисты отмечают рост себестоимости производства на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.01.2022, 00:45
    Гость: как честно сказано!

    "учитывая сокращение поголовья, волатильность рубля и зависимость от иностранных препаратов" всем уже очевидно, что никакого "импортозамещения", о котором победно трубят вот уже семь лет, нет и не видно на горизонте.
    А сказочки политиков, чиновников и прочих придворных восхвалителей "Рост курса иностранной валюты никак не влияет на благосостояние населения!" уже давно развенчаны реальными ценниками магазинов РФ.

  4. 25.01.2022, 00:33
    Гость: !

    За это и зарплату получают за то что пытаются. На бензин уже какой год тоже пытаются. И будут пытаться до бесконечности.

Все комментарии (6)
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