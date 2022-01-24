В правительстве попытаются не допустить роста цен на молочную продукцию

23:50 24.01.2022

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, которые позволят не допустить роста цен на молочную продукцию в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

"Как сообщила вице-премьер, учитывая сокращение поголовья, волатильность рубля и зависимость от иностранных препаратов и рост стоимости кормов, молочной отрасли необходимы дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать развитию отрасли и позволят не допустить роста цен на молочную продукцию. Вице-премьер поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году", - отметили в пресс-службе.

Экономические последствия пандемии отразились на молочной отрасли. Производители отмечают рост цен на корма, ветеринарные препараты и электроэнергию.

При этом, по данным Минэкономразвития, по итогам III квартала 2021 года выручка переработчиков молочной продукции выросла на 14%, производителей молока - на 12%. В то же время, специалисты отмечают рост себестоимости производства на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.