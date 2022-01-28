Миронов обвинил Медведева в бедности россиян
За бедность российского населения ответствен экс-президент РФ Дмитрий Медведев и его команда. Так председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прокомментировал слова Медведева о том, что бедность и низкие доходы — ключевые проблемы РФ.
Бывший президент России ранее заявлял, что проблема бедности и низких доходов граждан — ключевые проблемы для страны. С ними связаны проблемы здоровья, преступности и целый ряд других проблем, сказал Медведев в интервью ТАСС.
Миронов ответил, что это будто бы слова стороннего наблюдателя, который не имеет отношения к происходящему в РФ. «Такое впечатление, что это слова не экс-президента, многолетнего главы правительства и лидера правящей партии, а постороннего наблюдателя, который не имеет никакого отношения к происходящему», — приводит слова Миронова URA.RU.
Депутат припомнил Медведеву его знаменитую фразу: «Денег нет, но вы держитесь». «Это не вырванная из контекста случайная фраза, которую не стоило бы вспоминать, а политическая идеология, навязанная либералами нашему государству. У них для людей денег нет никогда, для олигархов — они всегда есть», — заключил Миронов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Два дня речи Дмитрия Анатольевича по радио слушаю. До этого о нём давно ни гу-гу. Кто-то достал страдальца из нафталина и снова запустил в оборот.
Ну это понятно, светлейший князь холопами никогда не интересовался, просто знал, что они "где то там есть". А зачем они ему были нужны собственно? Его же не ради них на пост ставили.
До сих пор помню его фразу (про "денег нет но вы держитесь" понятно) которую он ляпнул на каком то совещании, где ему пытались "довести" направления работы пр-ва, на что он ответил "у правительства одна задача, регулировать денежные потоки".
Если его правильно понять, то "страна отдельно- а мухи отдельно" (выражаясь зыком его лучшего друга).
Как я и предполагал, страна забыла о его существовании спустя неделю после отставки. Этакий "эпизод" в истории страны, который стоил ей очень дорого.
Стоит подумать, а через сколько страна забудет о Гегемоне, после его исчезновении типа "я устал я ухожу". Наверное недели через две. Это будет четвёртый кошмарный эпизод в истории страны (первый был Горби а второй Боря).
Миронов как то деликатно обошел выдающуюся роль в обнищании страны другого политического деятеля. Ну это тоже понятно.
Неужто опять в президенты собрался Медведев в 2024 году? Тогда население ещё больше обеднеет.
ними установит вину каждого.
Главное ничего не брать в голову. Мы достойны своих правителей.