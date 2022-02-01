«Газпром» резко увеличил прокачку газа через Украину после угрозы санкций

Газпром © KM.RU, Коллаж © KM.RU

Россия резко увеличивает поставки газа в Европу через территорию Украины на фоне переговоров с Западом о гарантиях безопасности, где дипломаты предложили Москве «пряник» в виде переговоров о неразмещении ракет и «кнут» в виде жестких санкций, в том числе против ближайшего окружения президента Владимира Путина, пишет Finanz.ru.

С 1 февраля «Газпром» удвоил транзит через украинскую ГТС и довел его до практически объема, предусмотренного долгосрочным контрактом.

Объем прокачки достиг 107,7 млн кубометров в сутки против 54 млн в среднем в январе. Контракт, заключенный в конце 2019 года, требует от «Газпрома» прокачивать 109 млн кубов ежедневно.

Увеличение прокачки через Украину состоялось на следующий день после того, как США и Британия озвучили угрозу жестких санкций против людей из ближнего круга Путина, а также членов их семей.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 01.02.2022, 23:17
    Гость: Ceburec

    Пока Путин президент-будет транзит через Украину.Он делает все,чтобы уменьшить нагрузку на бюджет США .Россия-колония США...Пока так...

  4. 01.02.2022, 23:02
    Гость: Евгений

    Так кто кому ультиматум ставил?Припугнули и спрятался под лавку,газовый вентиль открутив.Сейчас даст команду и валежник запретят собирать.

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