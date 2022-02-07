Почти 3 тысячи немецких компаний ушли из России

Крупный европейский бизнес продолжает сворачивать свое присутствие в России на фоне стагнации экономики, падения реальных доходов населения и санкций, отрезающих страну от рынков капитала и современных технологий.

За последние 10 лет число немецких компаний, работающих в РФ сократилось на 42%, следует из данных Германо-российской внешнеторговой палаты AHK Russland, пишет Finanz.ru.

Из 6,3 тысячи юрлиц, которые инвестировали в российскую экономику в 2011 году, к концу прошлого года осталось 3651. За прошедший год из России ушли еще около 300 немецких компаний, что сократило их общее число на 8%.

Причина - в том числе в напряженной ситуации вокруг Украины и рисках санкций, которые бизнес хочет избежать, рассказал председатель правления AHK Russland Маттиас Шепп.

Другим препятствием для комфортной работы немецких бизнесменов, по словам Шеппа, стали санитарные нормы, которые с конца прошлого года требуют от иностранцев и членов их семей старше 7 лет проходить обязательный медосмотр.

Приезжающие в Россию на срок от трех месяцев и дольше обязаны предоставлять в МВД справки о проверке на наркотики и отсутствие инфекционных заболеваний: ВИЧ, сифилиса, проказы, туберкулеза и коронавируса. Также требуется пройти рентгенологическое обследование, сдать отпечатки пальцев и биометрическую фотографию.

Эта мера, по словам Шеппа, является дискриминационной. Он прогнозирует, что в 2022 году еще больше немецких компаний могут прекратить деятельность в России, если власти не предпримут мер по улучшению делового климата.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.02.2022, 06:11
    Гость: Александр

    Пусть убираются. Они же не режут на металлолом своё имущество, а продают (долю) действующее предприятие

Все комментарии (27)
Выбор читателей
«Контроль, контроль, контроль»: Калягин выступил против мер по контролю над кул
«Дожили! Мы же это все проходили»: Калягин выступил против мер по контролю над культурой
Леонид Ивашов. Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации
Избранное
Штаны и кроссовки не поддались импортозамещению
Российское кино стало угрозой национальной безопасности?
Бедность — не порок: российские суды станут неимущим все спускать с рук?
Алексей Горшенев назвал соцсети «болотным днищем»
Стоит ли наказывать депутата за неисполнение предвыборных обещаний?
Итог операции «Цитадель» был предрешен до 5 июля 1943 года
Единственный и неповторимый Евгений Плющенко
Вячеслав Петкун подготовил детей в школе тематическими анекдотами
«Политическую власть уровень жизни беднейших групп как будто волнует, о наборе для нищих - "борщевом" - она беспокойство проявляет, но что-то большее – не волнует в принципе: нашим людям спагетти и равиоли не нужны, они макароны по-флотски едят»
Школьная «Трапеза»: петербургский комбинат пригласил журналистов на обед
Таджикистан: между трех морей