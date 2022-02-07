Почти 3 тысячи немецких компаний ушли из России

19:26 7.02.2022

Крупный европейский бизнес продолжает сворачивать свое присутствие в России на фоне стагнации экономики, падения реальных доходов населения и санкций, отрезающих страну от рынков капитала и современных технологий.

За последние 10 лет число немецких компаний, работающих в РФ сократилось на 42%, следует из данных Германо-российской внешнеторговой палаты AHK Russland, пишет Finanz.ru.

Из 6,3 тысячи юрлиц, которые инвестировали в российскую экономику в 2011 году, к концу прошлого года осталось 3651. За прошедший год из России ушли еще около 300 немецких компаний, что сократило их общее число на 8%.

Причина - в том числе в напряженной ситуации вокруг Украины и рисках санкций, которые бизнес хочет избежать, рассказал председатель правления AHK Russland Маттиас Шепп.

Другим препятствием для комфортной работы немецких бизнесменов, по словам Шеппа, стали санитарные нормы, которые с конца прошлого года требуют от иностранцев и членов их семей старше 7 лет проходить обязательный медосмотр.

Приезжающие в Россию на срок от трех месяцев и дольше обязаны предоставлять в МВД справки о проверке на наркотики и отсутствие инфекционных заболеваний: ВИЧ, сифилиса, проказы, туберкулеза и коронавируса. Также требуется пройти рентгенологическое обследование, сдать отпечатки пальцев и биометрическую фотографию.

Эта мера, по словам Шеппа, является дискриминационной. Он прогнозирует, что в 2022 году еще больше немецких компаний могут прекратить деятельность в России, если власти не предпримут мер по улучшению делового климата.

