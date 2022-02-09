Правительство предложило изменить механизм особых экономических зон

07:50 9.02.2022

Правительство предложило целый ряд принципиальных изменений в законодательство об особых экономических зонах. Соответствующие поправки внесены на рассмотрение Госдумы, сообщает РБК.

Отмечается, что законопроект разработан в целях «совершенствования механизмов создания и схемы управления особыми экономическими зонами (ОЭЗ), а также упрощения порядка получения статуса резидента ОЭЗ». Ранее ОЭЗ за низкую эффективность критиковала Счетная палата, а Генпрокуратура выявляла нарушения при функционировании части из них.

Так, предлагаемые изменения касаются порядка создания, функционирования и ликвидации зон. В частности, вместо текущих четырех будет три типа зон — туристско-рекреационные, портовые и промышленно-технологические (объединяются промышленно-производственные и технико-внедренческие). Одновременно с этим сокращается перечень запрещенных в ОЭЗ видов деятельности.

Также вместо бизнес-плана, необходимого для получения статуса резидента ОЭЗ, компании смогут подать упрощенную форму — паспорт инвестпроекта, в том числе в электронном виде. Планируется, что в таком паспорте будет видна вся необходимая информация для принятия решения о создании ОЭЗ, а кандидатура резидента будет рассматриваться регионом без экспертного и наблюдательного советов (раньше их участие было обязательным).

Управление ОЭЗ будет осуществляться путем заключения прямого и единственного соглашения о создании и управлении ОЭЗ между Минэкономразвития России, субъектом, муниципалитетом и управляющей компанией.

Особая экономическая зона создается на 49 лет без возможности продления. В новой версии законопроекта предлагается расширить перечень случаев, при которых возможна досрочная ликвидация зоны. Так, зону закроют, если в течение пяти лет подряд Минэкономразвития признает ее функционирование неэффективным.

На сегодняшний день в России действуют 42 ОЭЗ, из них 23 промышленно-производственные, семь технико-внедренческих, десять туристско-рекреационных и две портовые. Большинство из них расположены в центральной части и на юге страны. По данным Минэкономразвития, за 15 лет работы в ОЭЗ зарегистрировались около тысячи резидентов, а общий объем заявленных инвестиций превысил 1,43 трлн руб., вложенных инвестиций — 632 млрд руб. Работа ОЭЗ, по официальным оценкам, принесла бюджетам разных уровней около 230 млрд руб. налоговых платежей, таможенных отчислений и страховых взносов.