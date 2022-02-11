Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

ЦБ снова увеличил ключевую ставку. На этот раз Банк России повысил ее сразу на 100 базисных пунктов, с 8,5% до 9,5%. В последний раз показатель находился на этом уровне в 2017 году. Регулятор также ухудшил прогноз по инфляции на 2022 год.

Таким образом, теперь ключевая ставка достигла рекордного с конца апреля 2017 г. уровня. Тогда она была 9,75%, в начале мая ее снизили до 9,25%. В целом с марта 2021 года Банк России поднял ставку восьмой раз подряд.

«Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных», — говорится в сообщении ЦБ.

На этом фоне регулятор повысил прогноз по инфляции в России на 2022 год с 4-4,5% до 5-6%. ЦБ также допустил повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 11.02.2022, 22:30
    Гость: советский инженер

    Увеличение ставки ради цифры душит реальную промышленность. Эьо приведёт только к снижению произвщдства а впоследствии и к новому витку инфляции.

  4. 11.02.2022, 20:28
    Гость: stalker

    Расширение спроса превышает выпуск продукции. А раз так, то надо ключевую ставку поднимать. И как это будет способствовать подъему производства с целью удовлетворения возрастающего спроса ? Да никак. Наоборот. Это будет сдерживающим фактором для роста производства из-за нехватки денег в экономике и их дороговизны. Не каждый сможет позволить себе взять кредит под высокие проценты. Такой тупой политики как у ЦБ РФ ещё поискать надо. Это вредительство чистой воды.

  5. 11.02.2022, 19:21
    Гость: Старый

    ЦБ - пятая колонна. Повышать ставку в кризис и "вакцинировать" во время эпидемии - это признаки сгнившего государства.

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