Минфин заявил о сохранении финансовой устойчивости в России

Министерство финансов РФ

Министерство финансов РФ прокомментировало решения международных рейтинговых агентств Moody's и S&P о пересмотре рейтинга России. Минфин утверждает, что эти решения «связаны с геополитическими факторами». Ведомство уверяет, что в стране сохраняется «финансовая устойчивость», а меры Центробанка стабилизировали ситуацию на рынках, пишет «Коммерсант».

«Финансовая устойчивость сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга РФ. Действия, предпринятые Минфином России и Центральным банком, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Министерство и дальше будет придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики»,— говорится в комментарии Минфина.

Владимир Путин 24 февраля объявил о военной операции на Украине. Ряд стран отреагировали на это ужесточением антироссийских санкций. На этом фоне Moody's поставило долгосрочные рейтинги России в иностранной и национальной валютах Baa3 на пересмотр с возможностью понижения. S&P понизило суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с ВВВ– до ВВ+ c негативным прогнозом. Агентство считает, что санкции могут оказать значительное воздействие на экономическую и внешнеторговую деятельность России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 26.02.2022, 16:11
    Гость: личный опыт

    переложили из одних бумажек в другие... ну и что. Банки на комиссиях немного поднялись. Вот и весь "результат".

  4. 26.02.2022, 13:23
    Гость: охотник за бакланами

    Самое забавное что россияне массово снимают вклады в российских банках, и переводят во вражеские доллары и евро,
    Вот такое доверие россиян, к руюлю и к Кремлю .

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