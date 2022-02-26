Минфин заявил о сохранении финансовой устойчивости в России
Министерство финансов РФ прокомментировало решения международных рейтинговых агентств Moody's и S&P о пересмотре рейтинга России. Минфин утверждает, что эти решения «связаны с геополитическими факторами». Ведомство уверяет, что в стране сохраняется «финансовая устойчивость», а меры Центробанка стабилизировали ситуацию на рынках, пишет «Коммерсант».
«Финансовая устойчивость сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга РФ. Действия, предпринятые Минфином России и Центральным банком, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Министерство и дальше будет придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики»,— говорится в комментарии Минфина.
Владимир Путин 24 февраля объявил о военной операции на Украине. Ряд стран отреагировали на это ужесточением антироссийских санкций. На этом фоне Moody's поставило долгосрочные рейтинги России в иностранной и национальной валютах Baa3 на пересмотр с возможностью понижения. S&P понизило суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с ВВВ– до ВВ+ c негативным прогнозом. Агентство считает, что санкции могут оказать значительное воздействие на экономическую и внешнеторговую деятельность России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Минфин заявил о сохранении финансовой устойчивости в России" - как долго.
Ведь от swuft отключают.Многоходовачка подходит к концу.
переложили из одних бумажек в другие... ну и что. Банки на комиссиях немного поднялись. Вот и весь "результат".
Самое забавное что россияне массово снимают вклады в российских банках, и переводят во вражеские доллары и евро,
Вот такое доверие россиян, к руюлю и к Кремлю .