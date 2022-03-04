Южная Корея добилась исключения из санкций США против России

Южная Корея добилась исключения из санкций США против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Вместе с тем, власти Южной Кореи обязались ввести собственный экспортный контроль такого же уровня. В Вашингтоне оценили усилия Южной Кореи в плане санкций против России и пришли к выводу, что они хорошо согласуются соответствующими действиями международного сообщества, поэтому страна может получить исключение.

"Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR. Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля на уровне, совпадающем с США и международным сообществом", - говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что Южная Корея пытается добиться исключения своих производителей из так называемого правила прямого иностранного продукта (FDPR), согласно которому компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в Россию. Правило распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и другие.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.03.2022, 13:35
    Гость: иван з.

    Какой такой "подвальный ширпотреб"?
    Уже 10-15 лет назад это клише не соответствовало действительности. Сегодня это вообще выглядит абсолютной глупостью. Если сравнивать, для примера, гаджеты Хуавея и Самсунга, китайцы по большинству параметров уже обошли или обходят корейцев. И это не учитывая цену. Да, значительная часть потребителей пока ещё ориентируется чисто на понты, но это очень быстро проходит.
    В моей деревне мужики практически перестали покупать японские и английские лодочные моторы. Покупают китайцев. И это при том, что на хорошей технике никогда не экономили. У меня у самого есть пара китайских аналогов Ямахи. Китайцы ничем не уступают, но стоят в два раза дешевле.
    Но если для Вас важны шашечки, а не ехать, покупайте корейский ширпотреб. У нас свободная страна. Уверяю Вас, что корейские, японские и прочие подпиндосные товары пока никуда не денутся. Там дураков нет, добровольно с рынка уходить. Но в конце-концов довыеживаются, что и рынки потеряют, и в качестве безнадёжно отстану от китайцев.

  2. 04.03.2022, 11:50
    Гость: А в это время

    Китайцы потирают руки. Китай будет скупать лес за копейки , поставляя самый дешевый подвальный ширпотреб. Параллельно расчищая место для посева риса , традиционной китайской культуры. Вопрос с рабочей силой тоже решается легко , лаоваи за миску супа пойдут. Другой работы все равно будет очень мало. ...

  3. 04.03.2022, 11:04
    Гость: Это

    к вопросу о независимости. Сходили на поклон к хозяину, лизнули заднее место. Хозяин милостиво разрешил не вводить санкции.

  4. 04.03.2022, 11:02
    Гость: Val

    Не могли они 20 лет назад это всё затеять, уже бы всю промышленность восстановили. Ладно и сейчас ещё не поздно. Нас голыми руками не возьмёшь.

  5. 04.03.2022, 10:15
    Гость: личный опыт

    я не понял, корейцы пытаются получить разрешение у пиндосни на поставку в Россию электрочайников и кофемолок...так что ли?

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