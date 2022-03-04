08:50 4.03.2022

Южная Корея добилась исключения из санкций США против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Вместе с тем, власти Южной Кореи обязались ввести собственный экспортный контроль такого же уровня. В Вашингтоне оценили усилия Южной Кореи в плане санкций против России и пришли к выводу, что они хорошо согласуются соответствующими действиями международного сообщества, поэтому страна может получить исключение.

"Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR. Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля на уровне, совпадающем с США и международным сообществом", - говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что Южная Корея пытается добиться исключения своих производителей из так называемого правила прямого иностранного продукта (FDPR), согласно которому компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в Россию. Правило распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и другие.