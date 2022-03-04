Производители лекарств предложили упростить вывод препаратов на рынок РФ
Производители фармацевтических препаратов предложили упростить процедуру ввода лекарств в гражданский оборот в РФ. Соответствующее письмо было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина, пишет газета "Известия".
С соответствующим предложением выступили Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП), Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM), Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ).
Сейчас, согласно действующему законодательству, первые три партии препаратов - как российских, так и иностранных, - необходимо предоставить для экспертизы в лаборатории Росздравнадзора, что приводит к лишним затратам и тормозит их вывод на рынок.
Однако, возможности для упрощения процедуры вывода новых лекарств на рынок имеются. Так, для ряда препаратов исследования проводятся дистанционно, что сокращает время процедуры. Также предлагается рассмотреть возможность сокращения числа партий отправляемых на тестирование препаратов. При этом о полной отмене тестирования речь пока не идет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Представляете, как развернётся наша отечественная лекарственная мафия, в связи с запретом продаж забугорных препаратов?! Будут толкать всякую муть непроверенную, а то и вредную для здоровья людей. На Западе каждый препарат оттачивается десятилетиями, вот поэтому они лечат реально, в отличие от наших дженериков. Так что никаких поблажек . Пусть реально все проверяется!
Глупый вопрос. Больше 80% всех лекарств у вас заграничных и из них все самые действенные против важных болезней. У вас производится только зелёнка и спирт.
первые три партии препаратов - как российских, так и иностранных, - необходимо предоставить для экспертизы
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то есть они хотят толкать свою химию БЕЗ Проверки.
это именно то как было сделано и делается до сих пор со всему американскими "вакцинами" и именно Это привело к тяжелейшим последствиям после Принуждения к Генным Уколам - никто не видел в глаза никаких результатов тестировния, а состав "вакцин" тупо засекречен.
Для своих производителей фармпрепаратов это следует сделать. А вот зачем давать такие преференции иностранным (особенно западным) производителям, не совсем ясно.