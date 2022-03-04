Производители лекарств предложили упростить вывод препаратов на рынок РФ

Производители фармацевтических препаратов предложили упростить процедуру ввода лекарств в гражданский оборот в РФ. Соответствующее письмо было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина, пишет газета "Известия".

С соответствующим предложением выступили Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП), Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM), Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ).

Сейчас, согласно действующему законодательству, первые три партии препаратов - как российских, так и иностранных, - необходимо предоставить для экспертизы в лаборатории Росздравнадзора, что приводит к лишним затратам и тормозит их вывод на рынок.

Однако, возможности для упрощения процедуры вывода новых лекарств на рынок имеются. Так, для ряда препаратов исследования проводятся дистанционно, что сокращает время процедуры. Также предлагается рассмотреть возможность сокращения числа партий отправляемых на тестирование препаратов. При этом о полной отмене тестирования речь пока не идет.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.03.2022, 17:08
    Гость: Гость

    Представляете, как развернётся наша отечественная лекарственная мафия, в связи с запретом продаж забугорных препаратов?! Будут толкать всякую муть непроверенную, а то и вредную для здоровья людей. На Западе каждый препарат оттачивается десятилетиями, вот поэтому они лечат реально, в отличие от наших дженериков. Так что никаких поблажек . Пусть реально все проверяется!

  2. 04.03.2022, 16:48
    Гость: Европеец

    Глупый вопрос. Больше 80% всех лекарств у вас заграничных и из них все самые действенные против важных болезней. У вас производится только зелёнка и спирт.

  3. 04.03.2022, 15:16
    Гость: d

    первые три партии препаратов - как российских, так и иностранных, - необходимо предоставить для экспертизы
    -
    то есть они хотят толкать свою химию БЕЗ Проверки.
    это именно то как было сделано и делается до сих пор со всему американскими "вакцинами" и именно Это привело к тяжелейшим последствиям после Принуждения к Генным Уколам - никто не видел в глаза никаких результатов тестировния, а состав "вакцин" тупо засекречен.

  4. 04.03.2022, 11:46
    Гость: stalker

    Для своих производителей фармпрепаратов это следует сделать. А вот зачем давать такие преференции иностранным (особенно западным) производителям, не совсем ясно.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Владимир Путин
Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки
В Киеве ракета попала в жилой многоэтажный дом
Войска РФ продвигаются дальше на Украине из-за отказа Киева от переговоров
© KM.RU, Александра Воздвиженская
«Россия сознательно пошла на "адские санкции". Страна окончательно вернулась к себе настоящей – к великой державе»
Избранное
Почему ушел канцлер Австрии
Александр Непомнящий «Темная сторона любви»
Ударом на удар. Юбилей. Послесловие
Стремление быть отличном: хорошо или плохо
Пролог к мировой антиутопии: в чем угроза от запрета YouTube-каналов независимых СМИ на Украине?
Украденное детство: кому нужны ремейки советских мультфильмов
«Русь идёт по своей вечной программе, и никто и ничто не может её свернуть с этого пути»
Ученые создали автоматическую систему распознавания «мертвых» языков
Крапивница - почему она возникает, какие бывают её разновидности и как её лечить?
Не только Крым: Киев уже претендует на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодар?
Турция перебросила сирийских наёмников в Баку на самолете ливийской авиакомпании