Производители лекарств предложили упростить вывод препаратов на рынок РФ

09:40 4.03.2022

Производители фармацевтических препаратов предложили упростить процедуру ввода лекарств в гражданский оборот в РФ. Соответствующее письмо было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина, пишет газета "Известия".

С соответствующим предложением выступили Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП), Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM), Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ).

Сейчас, согласно действующему законодательству, первые три партии препаратов - как российских, так и иностранных, - необходимо предоставить для экспертизы в лаборатории Росздравнадзора, что приводит к лишним затратам и тормозит их вывод на рынок.

Однако, возможности для упрощения процедуры вывода новых лекарств на рынок имеются. Так, для ряда препаратов исследования проводятся дистанционно, что сокращает время процедуры. Также предлагается рассмотреть возможность сокращения числа партий отправляемых на тестирование препаратов. При этом о полной отмене тестирования речь пока не идет.