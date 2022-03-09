Банк России ввел новый порядок операций с наличной валютой

08:25 9.03.2022

С 9 марта Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать пока до 9 сентября.

Согласно распоряжению регулятора, со своих валютных счетов клиенты смогут снять в валюте не более 10 тысяч долларов США. В случае, если клиент планирует снять более данной суммы, то остальные средства будут выданы ему в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом вне зависимости от той валюты, которая хранится на счете клиента, выдача будет производиться только в долларах США по рыночному курсу на день выдачи.

В ЦБ РФ подчеркнули, что все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

"В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США, то есть, 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте", - добавили в ЦБ.

Отмечается, что граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Также на период с 9 марта по 9 сентября банки останавливают продажу наличной валюты гражданам, исключение делается только для онлайн-обмена. А вот обменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.