Банк России ввел новый порядок операций с наличной валютой

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С 9 марта Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать пока до 9 сентября.

Согласно распоряжению регулятора, со своих валютных счетов клиенты смогут снять в валюте не более 10 тысяч долларов США. В случае, если клиент планирует снять более данной суммы, то остальные средства будут выданы ему в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом вне зависимости от той валюты, которая хранится на счете клиента, выдача будет производиться только в долларах США по рыночному курсу на день выдачи.

В ЦБ РФ подчеркнули, что все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.  Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт. 

"В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США, то есть, 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте", - добавили в ЦБ.

Отмечается, что граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Также на период с 9 марта по 9 сентября банки останавливают продажу наличной валюты гражданам, исключение делается только для онлайн-обмена. А вот обменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.03.2022, 11:51
    Гость: личный опыт

    у 95% населения России нет валютных счетов, да и, вообще, благодаря политике либерастов они вынуждены жить от зарплаты до зарплаты, потому что все мало-мальски приличные рабочие места ушли в пиндосню, европку и Китай.
    Появилась, было, надежда, что сейчас европка и пи...я сдрыснет с российского рынка и российская промышленность начнет возрождаться, но оказалось, что все эти "уходы" просто голимая чушь и тупая пропаганда.
    Тьфу на либерастов.

  2. 09.03.2022, 11:25
    Гость: дежавю

    В 1998 году родственник хранил в банке валюту.Я почуяв неладное свой вклад снял задолго до августа.Ему же потом пришлось буквально выдирать оттуда деньги даже в рублях.Еле успел и потом успел купить на них какие то вещи до подорожания.Сейчас все много хуже,будет не дно,будет днище.

  5. 09.03.2022, 10:25
    Гость: А что

    Тепло и с буханкой хлеба это теперь мерило достатка и счастливлй жизни? К этому шли 30 лет ? Хотя и до голода с холодом такими темпами уже недалеко

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