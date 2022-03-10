Минтруд назвал размер новых пособий для семей с детьми

21:55 10.03.2022

Новые выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет будут колебаться от 6150 до 12 300 руб. в зависимости от региона и степени нуждаемости. Мера поддержки охватит семьи, где воспитывается около 5 млн детей. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании президента с правительством 10 марта.

Пособия выплатят семьям, у которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Размер пособий будет дифференцирован. В зависимости от степени нуждаемости семьи пособие составит 50, 75 или 100% от размера прожиточного минимума на ребенка в регионе (показатель отличается в разных субъектах), пишут "Ведомости".

Степень нуждаемости определят комплексно. Учтут не только уровень доходов, но и занятость, жизненную ситуацию, обеспеченность имуществом.

Чтобы получить пособие, нужно с 1 мая подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или отделение Пенсионного фонда (ПФР). Родителям будет достаточно подать одно заявление без сбора лишних справок и документов, заверил глава Минтруда.

Пособие будет назначаться с 1 апреля. Это значит, что если семья обратится в начале мая, то получит выплату сразу за два месяца – апрель и май. Если обратиться в конце мая, то в июне придет сумма сразу за три месяца – за апрель, май и июнь.