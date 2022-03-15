Белоруссия и РФ отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы

09:26 15.03.2022

Минск и Москва откажутся от доллара в расчетах за энергоресурсы и будут работать в российских рублях. Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление сделал премьер Белоруссии Роман Головченко.

"Принято решение по реструктуризации и рассрочке выплат государственных кредитов, которые предоставлялись Россией, о переводе их с валюты в российский рубль. В принципе, это будет применятся ко всем нашим соглашениям", — сказал премьер, добавив, что это абсолютно естественное решение "в силу известных обстоятельств".

После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на банковский сектор, в том числе ЦБ, а также поставки высокотехнологичной продукции. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, рестрикции затронули Белоруссию.