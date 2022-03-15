Белоруссия и РФ отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы
Минск и Москва откажутся от доллара в расчетах за энергоресурсы и будут работать в российских рублях. Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление сделал премьер Белоруссии Роман Головченко.
"Принято решение по реструктуризации и рассрочке выплат государственных кредитов, которые предоставлялись Россией, о переводе их с валюты в российский рубль. В принципе, это будет применятся ко всем нашим соглашениям", — сказал премьер, добавив, что это абсолютно естественное решение "в силу известных обстоятельств".
После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на банковский сектор, в том числе ЦБ, а также поставки высокотехнологичной продукции. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, рестрикции затронули Белоруссию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ждали пока рупь совсем рухнет.
Так Беларусь все равно не рассчитывается а получает в кредит так какая разница в чем расчеты
Одно слово - дефолт.
Если в России картошку с борщевым набором выращивать не выгодно, или некому,то Беларусь поможет.
Не надо каждый раз подтверждать свои идиотизм. Мы и так это прекрасно знаем. Грядет "энергорубль"...