Россия в январе увеличила инвестиции в госдолг США до $4,5 млрд

17:35 16.03.2022

Россия в январе этого года увеличила вложения в казначейские обязательства Министерства финансов США на $593 млн месяц к месяцу, до $4,503 млрд, пишет РБК со ссылкой на отчет американского ведомства.

С декабря по январь выросли и инвестиции России в краткосрочные госбумаги США — с $3,808 млрд до $4,501 млрд, однако долгосрочные вложения в американские государственные бумаги за этот же период упали на $100 млн — со $102 млн до $2 млн.

Вложения в обязательства Казначейства США стали расти еще в конце прошлого года — в ноябре они составляли $2,409 млрд.

С конца февраля США, страны Евросоюза, Япония и другие государства стали вводить против России экономические санкции, они коснулись в том числе активов Центробанка за рубежом. В результате оказались заблокированы около $300 млрд — около половины от общего объема резервов страны.