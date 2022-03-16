Россия в январе увеличила инвестиции в госдолг США до $4,5 млрд

Россия в январе этого года увеличила вложения в казначейские обязательства Министерства финансов США на $593 млн месяц к месяцу, до $4,503 млрд, пишет РБК со ссылкой на отчет американского ведомства.

С декабря по январь выросли и инвестиции России в краткосрочные госбумаги США — с $3,808 млрд до $4,501 млрд, однако долгосрочные вложения в американские государственные бумаги за этот же период упали на $100 млн — со $102 млн до $2 млн.

Вложения в обязательства Казначейства США стали расти еще в конце прошлого года — в ноябре они составляли $2,409 млрд.

С конца февраля США, страны Евросоюза, Япония и другие государства стали вводить против России экономические санкции, они коснулись в том числе активов Центробанка за рубежом. В результате оказались заблокированы около $300 млрд — около половины от общего объема резервов страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.03.2022, 20:08
    Гость: столько хахатался

    Слушай иди ка ты.... занимай очередь в ночлежке. Укры идут. Да забыл ,а как у вас там с отоплением ,хлебом, оливковым маслом...... Делом займись. Ответь мне бегунок ,а правдо что бандеровцы убивали не только русских ,но и твоих соплемнников?

  3. 16.03.2022, 19:46
    Гость: член КПСС

    Наряду с денацификацией Украины, без деевреизации России - немыслимо существование русского народа!
    Неспроста в СССР ТАК ТЩАТЕЛЬНО скрывали еврейские корни В.Ульянова....

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