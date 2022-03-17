ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки
Федеральная налоговая служба (ФНС) решила временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека, однако его должны выдать по требованию покупателя.
Налоговая провела совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой, однако с учетом того, что появились такие сигналы, ФНС России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека, пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу ФНС .
8 марта два источника в крупных аптечных сетях сообщили, что чековая лента сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков. Собеседники издания пояснили, что проблема с чековой лентой появилась из-за прекращения поставок сырья, роста курса валют и нарушения логистики из-за санкций в отношении России.
В ближайшее время планируется перевод на электронные чеки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Правильно! Избавимся от пиндосовских штучек. Счеты всем в руки и гусиные перья.
Ну и как это будет работать на практике ? По факту сейчас все расчеты в магазинах осуществляются через кассовые терминалы. Оплата производится наличными средствами и по безналу с использованием банковских карт. В последнем случае чек распечатывается автоматически. При оплате наличными средствами покупатель, скорее всего, также потребует чек для проверки правильности расчетов с ним.
...Хитрозадая власть увеличила скорость движения напёрстков.
Не винда, а негрософт имени Била Гея.
Нет. Но зато будет наждачная бумага. Конфетти, серпантин. Все отечественное.