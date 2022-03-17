ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки

22:13 17.03.2022

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека, однако его должны выдать по требованию покупателя.

Налоговая провела совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой, однако с учетом того, что появились такие сигналы, ФНС России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека, пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу ФНС .

8 марта два источника в крупных аптечных сетях сообщили, что чековая лента сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков. Собеседники издания пояснили, что проблема с чековой лентой появилась из-за прекращения поставок сырья, роста курса валют и нарушения логистики из-за санкций в отношении России.

В ближайшее время планируется перевод на электронные чеки.