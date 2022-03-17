Минфин РФ совершил первый платеж по внешнему долгу после заморозки резервов

Министерство финансов РФ

Платежное поручение о выплатах купонного дохода по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное банку-корреспонденту 14 марта, исполнено, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минфина.

Речь идет о внешних займах в общей сумме 117,2 миллиона долларов США.

Отметка "исполнено" означает, что деньги списаны со счета в пользу нужного контрагента.

"По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин России проинформирует дополнительно", — отметили в ведомстве.

В свою очередь, в правительстве сообщили, что Россия выплатила купон по двум выпускам евробондов в валюте, проблем с обслуживанием госдолга нет.

Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов — это первый платеж по внешнему долгу после заморозки части резервов.

Как заявил министр финансов Антон Силуанов, Москва не отказывается от своих обязательств по государственному долгу из-за введенных санкций. По его словам, заявления о том, что они не могут быть выполнены, не соответствуют действительности. Министр подчеркнул, что у страны есть необходимое количество денег, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание организовать искусственный дефолт.

По оценке главы Минфина, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России, или около 300 миллиардов долларов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.03.2022, 18:41
    Гость: Добрый селянин

    Вот где правда жизни в РФ. А всё, что ВВ говорят с Песковым яйца выедённого не стоит. За что гибнут ребята? За то, чтобы МинФин РФ выплачивал коннтрибуцию Западу? Ура, блин... Победа!!!

  5. 17.03.2022, 18:16
    Гость: Гость

    Ну и глупая шутка. До 10 тыс$ выдают наличкой без проблем. В крайнем случае можно до лучших времен оставить в банке на вкладе под 8% годовых. Может, ситуация как-то улучшится со временем.

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