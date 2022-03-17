Минфин РФ совершил первый платеж по внешнему долгу после заморозки резервов
Платежное поручение о выплатах купонного дохода по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное банку-корреспонденту 14 марта, исполнено, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минфина.
Речь идет о внешних займах в общей сумме 117,2 миллиона долларов США.
Отметка "исполнено" означает, что деньги списаны со счета в пользу нужного контрагента.
"По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин России проинформирует дополнительно", — отметили в ведомстве.
В свою очередь, в правительстве сообщили, что Россия выплатила купон по двум выпускам евробондов в валюте, проблем с обслуживанием госдолга нет.
Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов — это первый платеж по внешнему долгу после заморозки части резервов.
Как заявил министр финансов Антон Силуанов, Москва не отказывается от своих обязательств по государственному долгу из-за введенных санкций. По его словам, заявления о том, что они не могут быть выполнены, не соответствуют действительности. Министр подчеркнул, что у страны есть необходимое количество денег, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание организовать искусственный дефолт.
По оценке главы Минфина, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России, или около 300 миллиардов долларов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
выдадут обязательно.
Вот где правда жизни в РФ. А всё, что ВВ говорят с Песковым яйца выедённого не стоит. За что гибнут ребята? За то, чтобы МинФин РФ выплачивал коннтрибуцию Западу? Ура, блин... Победа!!!
Наивный Ты как лошадь Пржевальского.
Остаюсь, обманутый, с народом
Ну и глупая шутка. До 10 тыс$ выдают наличкой без проблем. В крайнем случае можно до лучших времен оставить в банке на вкладе под 8% годовых. Может, ситуация как-то улучшится со временем.