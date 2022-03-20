СМИ сообщают о возниконовении осложнений в торговле между Россией и Китаем
После начала военной операции на Украине и последовавших за ней санкций многие китайские покупатели энергоносителей из России стали избегать этих поставок, пишет Bloomberg. По данным источников издания, китайские компании сейчас опасаются санкций, которые из-за сотрудничества с Россией могут коснуться и их, однако после того, как исчезнет некоторая неопределенность, связанная с ходом операции, они могут изменить свое мнение.
«Для любой китайской фирмы, имеющей значительные операции за границей, постоянный доступ к финансовой системе США более ценен, чем любые сделки, которые она может заключить с Россией, хотя некоторые мелкие фирмы могут быть готовы пойти на риск»,— говорится в отчете Capital Economics.
По данным китайской Ассоциации по транспортировке и распределению угля, на которую также ссылается агентство, проблемы возникли и с логистикой: есть ряд нерешенных вопросов, связанных с системой трансграничных платежей на основе юаня, а также транспортными мощностями и качеством угля. Издание также отмечает, что российские поставки относительно малы по сравнению с теми объемами угля, которые добываются внутри КНР (4 млрд тонн). Кроме того, у Пекина есть план по увеличению добычи нефти до 300 млн тонн для обеспечения собственной безопасности, пишет «Коммерсант».
С газом, которым Китай относительно небогат, ситуация, по мнению экспертов агентства, немного другая. Wood Mackenzie Ltd., данные которого приводит Bloomberg, оценивает китайские нефтегазовые инвестиции в Россию в $24 млрд (включая доли в проектах «Ямал» и «Арктик СПГ»), поэтому может быть «привержен долгосрочному успеху» таких проектов.
Импорт российской пшеницы, который Китай разрешил в феврале (ранее она не поставлялась из-за грибка), также может быть сорван — Китай может продолжить покупать ее у обычных поставщиков, поскольку импорт из России обойдется ему дороже.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Браво! - -видимо портал считает себя всевидящим...)
Какая разница, что сказал президент. Слова любого политика - мусор. Если надо выпрыгнет п...ков и объяснит что все изменилось, что теперь самое верное это сделать наоборот от ранее сказанного и вообще вы все не так поняли. В Мире отменяются права частной собственности в вы верите, что не будет пересмотра приватизаций? Да весь капитализм только и состоит из этих пересмотров!
"СМИ сообщают о возниконовении осложнений в торговле между Россией и Китаем"
Во-первых, можно хотя бы заголовок вычитать (возниконовении) ?
Во-вторых, "покупатели энергоносителей из России стали избегать этих поставок, пишет Bloomberg". Bloomberg?! Не очень понял, а зачем в России доносить информацию Bloomberg? Филиал "Эха Москвы" открылся? За последние время мало было доказательств запредельной лживости западных СМИ и в первых рядах Bloomberg?
когда национализируем базовые отрасли экономики независимо от их принадлежности, включая ЦБ, прекратим деятельность всех политических партий, как структур стремящихся, обеспечить себе режим наибольшего благоприятствования (для этого и создаются), воссоздадим структуру министерств аналогичную в СССР.
Президент ясно скаазал- ПЕРЕСМОТРА ПРИВАТИЗАЦИИ НЕ БУДЕТ. 37-го года не будет.
А вы всё никак не уймётесь!