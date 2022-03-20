"СМИ сообщают о возниконовении осложнений в торговле между Россией и Китаем"

17:06 20.03.2022

После начала военной операции на Украине и последовавших за ней санкций многие китайские покупатели энергоносителей из России стали избегать этих поставок, пишет Bloomberg. По данным источников издания, китайские компании сейчас опасаются санкций, которые из-за сотрудничества с Россией могут коснуться и их, однако после того, как исчезнет некоторая неопределенность, связанная с ходом операции, они могут изменить свое мнение.

«Для любой китайской фирмы, имеющей значительные операции за границей, постоянный доступ к финансовой системе США более ценен, чем любые сделки, которые она может заключить с Россией, хотя некоторые мелкие фирмы могут быть готовы пойти на риск»,— говорится в отчете Capital Economics.

По данным китайской Ассоциации по транспортировке и распределению угля, на которую также ссылается агентство, проблемы возникли и с логистикой: есть ряд нерешенных вопросов, связанных с системой трансграничных платежей на основе юаня, а также транспортными мощностями и качеством угля. Издание также отмечает, что российские поставки относительно малы по сравнению с теми объемами угля, которые добываются внутри КНР (4 млрд тонн). Кроме того, у Пекина есть план по увеличению добычи нефти до 300 млн тонн для обеспечения собственной безопасности, пишет «Коммерсант».

С газом, которым Китай относительно небогат, ситуация, по мнению экспертов агентства, немного другая. Wood Mackenzie Ltd., данные которого приводит Bloomberg, оценивает китайские нефтегазовые инвестиции в Россию в $24 млрд (включая доли в проектах «Ямал» и «Арктик СПГ»), поэтому может быть «привержен долгосрочному успеху» таких проектов.

Импорт российской пшеницы, который Китай разрешил в феврале (ранее она не поставлялась из-за грибка), также может быть сорван — Китай может продолжить покупать ее у обычных поставщиков, поскольку импорт из России обойдется ему дороже.