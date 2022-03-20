Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 млрд евро

15:25 20.03.2022

Власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран. Об этом 20 марта в эфире радиостанции RTL заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млрд евро", — приводит его слова газета "Известия".

По словам министра, на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью полмиллиарда евро, принадлежащая примерно 30 россиянам.