Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 млрд евро
Власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран. Об этом 20 марта в эфире радиостанции RTL заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млрд евро", — приводит его слова газета "Известия".
По словам министра, на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью полмиллиарда евро, принадлежащая примерно 30 россиянам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это вам хочется так. А как будет, увидите. :)
Диванные патриоты грозно выпучив глаза посучат ножками ай яй яй довели страну.
Ну а правительство даже и не обратит внимание - что такое 22млрд по сравнению с 300+
Украина правда может возмутиться, что так мало - занесите ещё, на восстановление не хватает.
На том и закончится.
Население Мадагаскара 24млн человек и растёт с 10млн примерно по кривой с 1960 года минимум.
2млн это от 20% до 10% было бы заметно.
Толлерасты
Меняй, кто тебе не дают? Начни с того, кто их туда поставил.)