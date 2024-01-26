В Госдепе назвали «очень талантливым» экономическое руководство России

Российское экономическое руководство «очень талантливо» и успешно помогает стране справляться с западными рестрикциями, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«Российские экономические менеджеры очень талантливы, до сих пор они успешно прикрывали [президента России Владимира] Путина», — приводит слова О'Брайена РБК.

По его словам, нынешние экономические показатели России сопоставимы с показателями до начала военного конфликта на Украине, однако в перспективе российская экономика рискует упасть примерно на 6%. 

После начала российской спецоперации на Украине и масштабных санкций со стороны западных стран российская экономика начала сокращаться и по итогам 2022 года упала на 1,2%. Западные страны рассчитывали на более серьезное падение российской экономики из-за санкций. Так, президент США Джо Байден еще в марте 2022 года прогнозировал, что в ближайшие годы страну ожидает двукратное сокращение ВВП. «Экономика России была одной из крупнейших, но скоро она не будет входить даже в двадцатку экономик мира. Россияне отрезаны от современного мира. Вы были страной XXI века, теперь вы страна XIX века», — заявил тогда Байден.

Несмотря на прогнозы Байдена и рекордное количество санкций, ВВП России после небольшого падения в 2022 году возобновил рост. По итогам 2023 года он может составить 4%, говорил президент России Владимир Путин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.01.2024, 17:30
    Гость: ну,развраги хвалят,то значит в стране беда

    с экономикой и серьёзная.Скорее всего,у нас рулят те,кто прошли их курсы в Штатах.Пишут,что школу профтехобразования(советскую) извели под корень.

  2. 26.01.2024, 17:16
    Гость: МММ

    Похвала из уст врага сродни обвинению в предательстве.
    Госдеп сдает своих агентов?

  5. 26.01.2024, 16:52
    Гость: ABCD

    Если госдеп хвалит кабмин РФ, значит они всё делают правильно, по планам США.
    Достаточно знать, что США не объявили подсанкционными НИ ОДНОГО члена пр-ва РФ.
    Технически, ЦБ РФ и кабин РФ до сих пор филиал ФРС и МВФ США, так что своих сотрудников они хвалят не просто так, а за особые заслуги перед самими США.
    Сегодня пр-во начало распродажу частным лицам в РФ (а вообще наверное всем кому угодно) алмазов из гохрана. Денег в казне реально нет. Вот и хвалят их американцы за это.

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