В Госдепе назвали «очень талантливым» экономическое руководство России

13:28 26.01.2024

Российское экономическое руководство «очень талантливо» и успешно помогает стране справляться с западными рестрикциями, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«Российские экономические менеджеры очень талантливы, до сих пор они успешно прикрывали [президента России Владимира] Путина», — приводит слова О'Брайена РБК.

По его словам, нынешние экономические показатели России сопоставимы с показателями до начала военного конфликта на Украине, однако в перспективе российская экономика рискует упасть примерно на 6%.

После начала российской спецоперации на Украине и масштабных санкций со стороны западных стран российская экономика начала сокращаться и по итогам 2022 года упала на 1,2%. Западные страны рассчитывали на более серьезное падение российской экономики из-за санкций. Так, президент США Джо Байден еще в марте 2022 года прогнозировал, что в ближайшие годы страну ожидает двукратное сокращение ВВП. «Экономика России была одной из крупнейших, но скоро она не будет входить даже в двадцатку экономик мира. Россияне отрезаны от современного мира. Вы были страной XXI века, теперь вы страна XIX века», — заявил тогда Байден.

Несмотря на прогнозы Байдена и рекордное количество санкций, ВВП России после небольшого падения в 2022 году возобновил рост. По итогам 2023 года он может составить 4%, говорил президент России Владимир Путин.