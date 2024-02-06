Покупка готового бизнеса в столице: почему спрос растет и на что стоит обратить внимание
Эксперты объясняют эту тенденцию стремлением предпринимателей минимизировать финансовые риски и избежать растянутых на годы вложений в разработку концепции, продвижение, подбор персонала и всю рутинную работу, неизбежную при запуске стартапа.
Покупая готовую компанию, новый владелец получает под ключ отлаженный механизм получения прибыли - раскрученный бренд, лояльных клиентов, квалифицированных сотрудников, проверенную бизнес-модель. А главное – возможность начать зарабатывать уже со следующего дня.
Почему выгодно покупать готовый бизнес
Главным преимуществом готовых компаний является возможность начать получать стабильный доход уже на следующий день после сделки купли-продажи. При этом новому владельцу достается раскрученный бренд, налаженные бизнес-процессы, обученный персонал и база постоянных клиентов.
Инвестор избавлен от множества расходов на аренду помещения, закупку дорогостоящего профессионального оборудования, разработку концепции, продвижение, оптимизацию и прочие нужды, неизбежные при создании стартапа.
По некоторым данным, покупка прибыльной компании позволяет новому владельцу зарабатывать в 3-5 раз больше по сравнению с инвестициями той же суммы в стартап. Это обусловлено отсутствием стартовых вложений в инфраструктуру и маркетинг.
Как отмечают опытные эксперты рынка, одним из наиболее перспективных вариантов для предпринимателя является решение купить готовый бизнес в Москве – это позволяет минимизировать риски и быстрее окупить вложения.
Лидеры по спросу на вторичном рынке Москвы
В последние годы в Москве бизнесмены проявляют наибольший интерес к готовым компаниям в сфере общественного питания, доставки еды, салонов красоты, фитнес-центров, автомоек и других сервисов, ориентированных на массового потребителя.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на подобные активы, поскольку они приносят стабильный доход, имеют отработанную бизнес-модель и легко масштабируются при грамотном подходе.
Отмечается, что готовые мини-сети кафе и ресторанов в Москве пользуются колоссальным успехом у инвесторов. Например, за последние три года средняя цена продажи таких активов в столице выросла на 30%.
Рекомендации по выбору оптимального варианта
Чтобы свести к минимуму риски при покупке готового бизнеса в Москве, эксперты рекомендуют:
- Тщательно изучить финансовую отчетность компании минимум за три предыдущих года, чтобы оценить уровень и динамику прибыли. Необходимо обратить внимание на основные финансовые показатели – выручку, чистую прибыль, рентабельность, коэффициент устойчивости бизнеса.
- Лично встретиться с продавцом, осмотреть работающие точки бизнеса, пообщаться с сотрудниками и потребителями. Это поможет составить объективное представление об атмосфере в коллективе, лояльности клиентской базы, перспективах дальнейшего развития.
- Проверить юридическую чистоту и правоустанавливающие документы на ведение хозяйственной деятельности. Обязательно удостовериться в отсутствии обременений, залогов, долговых обязательств или иных рисков, которые могут серьезно осложнить ведение бизнеса в дальнейшем.
- Изучить данные о ближайших конкурентах в этом сегменте рынка Москвы, чтобы понимать перспективы дальнейшего развития и масштабирования бизнеса. Актуально оценить потенциал роста прибыли при грамотном внедрении новых маркетинговых или операционных решений.
- Определить оптимальную рыночную стоимость покупаемого актива, опираясь на метод дисконтированных денежных потоков или коэффициент капитализации прибыли отрасли. Это позволит избежать переплаты и договориться о разумной цене сделки с учетом перспектив развития бизнеса.
Только комплексный подход, включающий юридический, финансовый и маркетинговый аудит целевой компании, позволит минимизировать риски и найти оптимальный вариант готового бизнеса в Москве.
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