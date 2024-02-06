Покупка готового бизнеса в столице: почему спрос растет и на что стоит обратить внимание

19:17 6.02.2024

Согласно последним исследованиям ведущих аналитических агентств, в Москве в последние годы отмечается стабильный рост интереса со стороны бизнесменов и инвесторов к варианту приобретения готового, уже функционирующего бизнеса.

Эксперты объясняют эту тенденцию стремлением предпринимателей минимизировать финансовые риски и избежать растянутых на годы вложений в разработку концепции, продвижение, подбор персонала и всю рутинную работу, неизбежную при запуске стартапа.

Покупая готовую компанию, новый владелец получает под ключ отлаженный механизм получения прибыли - раскрученный бренд, лояльных клиентов, квалифицированных сотрудников, проверенную бизнес-модель. А главное – возможность начать зарабатывать уже со следующего дня.

Почему выгодно покупать готовый бизнес

Главным преимуществом готовых компаний является возможность начать получать стабильный доход уже на следующий день после сделки купли-продажи. При этом новому владельцу достается раскрученный бренд, налаженные бизнес-процессы, обученный персонал и база постоянных клиентов.

Инвестор избавлен от множества расходов на аренду помещения, закупку дорогостоящего профессионального оборудования, разработку концепции, продвижение, оптимизацию и прочие нужды, неизбежные при создании стартапа.

По некоторым данным, покупка прибыльной компании позволяет новому владельцу зарабатывать в 3-5 раз больше по сравнению с инвестициями той же суммы в стартап. Это обусловлено отсутствием стартовых вложений в инфраструктуру и маркетинг.

Как отмечают опытные эксперты рынка, одним из наиболее перспективных вариантов для предпринимателя является решение купить готовый бизнес в Москве – это позволяет минимизировать риски и быстрее окупить вложения.

Лидеры по спросу на вторичном рынке Москвы

В последние годы в Москве бизнесмены проявляют наибольший интерес к готовым компаниям в сфере общественного питания, доставки еды, салонов красоты, фитнес-центров, автомоек и других сервисов, ориентированных на массового потребителя.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на подобные активы, поскольку они приносят стабильный доход, имеют отработанную бизнес-модель и легко масштабируются при грамотном подходе.

Отмечается, что готовые мини-сети кафе и ресторанов в Москве пользуются колоссальным успехом у инвесторов. Например, за последние три года средняя цена продажи таких активов в столице выросла на 30%.

Рекомендации по выбору оптимального варианта

Чтобы свести к минимуму риски при покупке готового бизнеса в Москве, эксперты рекомендуют:

Тщательно изучить финансовую отчетность компании минимум за три предыдущих года, чтобы оценить уровень и динамику прибыли. Необходимо обратить внимание на основные финансовые показатели – выручку, чистую прибыль, рентабельность, коэффициент устойчивости бизнеса.

Лично встретиться с продавцом, осмотреть работающие точки бизнеса, пообщаться с сотрудниками и потребителями. Это поможет составить объективное представление об атмосфере в коллективе, лояльности клиентской базы, перспективах дальнейшего развития.

Проверить юридическую чистоту и правоустанавливающие документы на ведение хозяйственной деятельности. Обязательно удостовериться в отсутствии обременений, залогов, долговых обязательств или иных рисков, которые могут серьезно осложнить ведение бизнеса в дальнейшем.

Изучить данные о ближайших конкурентах в этом сегменте рынка Москвы, чтобы понимать перспективы дальнейшего развития и масштабирования бизнеса. Актуально оценить потенциал роста прибыли при грамотном внедрении новых маркетинговых или операционных решений.

Определить оптимальную рыночную стоимость покупаемого актива, опираясь на метод дисконтированных денежных потоков или коэффициент капитализации прибыли отрасли. Это позволит избежать переплаты и договориться о разумной цене сделки с учетом перспектив развития бизнеса.

Только комплексный подход, включающий юридический, финансовый и маркетинговый аудит целевой компании, позволит минимизировать риски и найти оптимальный вариант готового бизнеса в Москве.