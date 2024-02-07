Путь к польскому гражданству: основные этапы и рекомендаци

Польша — страна с мягким законодательством в отношении репатриации, иммиграции и натурализации.

Членство в ЕС открывает перед ее гражданами широкие возможности. Получить польский паспорт можно в соответствии с рядом программ, включая Карту Поляка, брак, инвестиции, бизнес и образование. Юристы-международники готовы помочь в выборе оптимального пути и оформлении документов.

Карта Поляка: привилегированный статус для родственников и этнических поляков

Карта Поляка (Karta Polaka) — это документ, подтверждающий принадлежность иностранца к польскому народу. Его могут оформить люди, имеющие польские корни или ведущие активную деятельность в поддержку польской культуры и языка. Обычно КП выдают на основании свидетельств о рождении предков и удостоверений, содержащих информацию о национальности. Но приемлемы также другие доказательства этнической связи. Получить помощь в подготовке документов можно в миграционных специалистов компании Trust Group, которые более 10 лет специализируются на этой услуге.

Карта Поляка дает ряд преференций:

  • Оформление визы и ПМЖ по упрощенной схеме. Владельцы КП имеют право подать ходатайство о праве на постоянное жительство сразу по въезду в страну, без предварительного оформления ВНЖ.
  • Квалифицированная работа без дополнительного разрешения.
  • Право трудоустройства и обучения на тех же условиях, что и у граждан РП.
  • Бесплатное медицинское обслуживание в неотложных случаях.
  • Скидки на транспорт и культурные мероприятия.
  • Возможность получить польское гражданство по сокращенной схеме.

Процедура оформления КП предусматривает несколько этапов: сбор документов, запись в консульство (можно через официальный сайт), подача заявления, написание теста по польскому языку и истории, получение карты. После прохождения этого пути иностранцу открыта дорога в Польшу: владелец КП получает право пересекать границу и находиться в стране в течение года по национальной визе D. На основании документа можно запросить оформление ПМЖ в ускоренном порядке. А уже через 12 месяцев постоянного проживания в Польше наступает возможность стать польским гражданином.

Гражданство через брак: реальный брак открывает новые горизонты

Союз с польским гражданином становится еще одним действенным способом обретения правового статуса в Республике Польша и всем Европейском Союзе. В этом случае для одобрения ходатайства установлены некоторые условия:

  • Срок супружеской жизни от 3 лет и совместное проживание от 2. В противном случае правительственные органы могут заподозрить фиктивность отношений.
  • Тщательная проверка семьи в течение 3 лет. Инспектор выясняет, действительно ли брак заключен по любви, а не по расчету. Поэтому нецелесообразно играть в «свадебные шоу».
  • Знание языка и культуры РП. Необязательное, но желательное требование, позволяющее доказать искренность намерений интегрироваться.

Приобретенное через брак гражданство открывает безграничные перспективы. Обретается возможность работать и путешествовать по Европе без виз и разрешений, учиться по доступным программам, открывать бизнес в любой стране ЕС. А главное, встраивается ментальный и культурный мостик с новой Родиной, где живут родные и близкие люди.

От вуза к карьере в ЕС: образование как путь к польскому гражданству

Для студентов из России, Беларуси, Украины и других постсоветских государств вузы Польши стали одним из популярных направлений получения качественного образования и проложили тропу к долгосрочной интеграции в Европейском Союзе.

После поступления в университет абитуриенты могут оформить национальную визу, а затем карту временного пребывания на весь период обучения. По его окончании выпускникам предоставляется 9 месяцев для легального поиска работы и начала карьеры в РП. Первоначально труд будет условием выдачи рабочей ВНЖ, а в дальнейшем обеспечит право на ПМЖ и гражданство по схеме натурализации.

При этом для достижения голубой мечты придется пройти нелегкий путь:

  • Изучить язык. Требуется подтвердить хотя бы средний уровень владения польским для дальнейшей успешной интеграции.
  • Принять культурное многообразие. Республика открыта для студентов со всего мира, поэтому умение общаться с людьми различных культур — необходимое качество.
  • Набраться упорства. По завершении университета выпускники зачастую начинают с малооплачиваемой работы, чтобы дождаться перспектив лучшего трудоустройства.
  • Находиться в стране постоянно. Одно из ключевых требований к процессу натурализации — длительность проживания в Польше не менее 3 лет.

Но за возможность стать гражданином Европейского Союза, имея качественное польское образование, эти трудности вполне стоят того.

Польша для инвесторов и предпринимателей

Любой желающий вложиться деньгами в экономику Польши имеет возможность открыть здесь бизнес для непосредственного управления им и защиты собственных инвестиций. При вхождении в число предпринимателей и инвесторов открывается дорога к паспорту гражданина ЕС.

Кандидатам на ведение бизнеса выдается национальная бизнес-виза D. Она позволяет находиться в стране целый год. Затем следует оформление временного ВНЖ, а после — карты постоянного проживания. Новые предприятия часто освобождаются от налогов на первые два года работы. Для ключевых инвесторов польское правительство оказывает полное содействие и предлагает выгодные условия для развития крупных проектов.

Приток зарубежных инвестиций важен и для экономики Польши, поэтому государство всячески поддерживает иностранных бизнесменов и инвесторов. Удобная инфраструктура, низкие налоги, гибкое законодательство, стабильная политическая обстановка — все эти факторы способствуют активности предпринимателей и делают Польшу привлекательной страной для создания бизнеса.

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