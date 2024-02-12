Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий

14:48 12.02.2024

Подготовка плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет подходит к концу, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет, в том числе он охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и многое другое", — приводит слова президента РИА Новости.

Глава государства призвал создавать, модернизировать производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех российских регионах.

Путин отметил, что главная задача и безусловный приоритет — это повышение доходов и качества жизни россиян, благополучия семей.

Президент предложил уделить особое внимание сдерживанию инфляции.

"На конец января она составила 7,2 процента в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4 процента, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия правительства и Банка России", — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что темпы роста российской экономики в 2023 году составили 3,6 процента, это выше среднемировых показателей (три процента). При этом темп роста экономик развитых стран — полтора процента.

Объем промышленного производства за год вырос на 3,5 процента, обрабатывающие отрасли прибавили 7,5 процента. Кроме того, в стране сохраняется сильный потребительский спрос, это позитивно отражается на планах бизнеса.

Путин добавил, что экономическая активность в России в начале года находится на высоком уровне, ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.