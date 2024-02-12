Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий
Подготовка плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет подходит к концу, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет, в том числе он охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и многое другое", — приводит слова президента РИА Новости.
Глава государства призвал создавать, модернизировать производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех российских регионах.
Путин отметил, что главная задача и безусловный приоритет — это повышение доходов и качества жизни россиян, благополучия семей.
Президент предложил уделить особое внимание сдерживанию инфляции.
"На конец января она составила 7,2 процента в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4 процента, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия правительства и Банка России", — заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что темпы роста российской экономики в 2023 году составили 3,6 процента, это выше среднемировых показателей (три процента). При этом темп роста экономик развитых стран — полтора процента.
Объем промышленного производства за год вырос на 3,5 процента, обрабатывающие отрасли прибавили 7,5 процента. Кроме того, в стране сохраняется сильный потребительский спрос, это позитивно отражается на планах бизнеса.
Путин добавил, что экономическая активность в России в начале года находится на высоком уровне, ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не он, а голо-графия....Я впервые увидал голографию в 2008 году в Канаде, в командировке на Алкател. Увидел на втором этаже метрового диаметра стол похожий на бублик а в центре вращается 50см гномчик, цветной. Попытался остановить руками а рука прошла через гномчика. Блиииин, как настоящий! Вот также любого чела можно показать в голографии, только стой подальше и не трогай его...
Но только реально предлагай, без приколов
СМИ:
России предрекли тяжелые времена
"Глава МВФ Георгиева: российскую экономику ждут очень трудные времена.
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предрекла тяжелые времена для российской экономики. Об этом директор-распорядитель фонда рассказала в интервью CNBC в ходе Всемирного правительственного саммита.
По ее мнению, РФ столкнется с проблемами, несмотря на повышение прогнозов экономического роста организацией в январе 2024 года. Георгиева объяснила это переходом на военную экономику. «Если вы посмотрите на Россию, то сегодня производство для армии растет и потребление падает, но сегменты гражданского сектора сокращаются», — сказала она. Высокий уровень производства товаров (вооружений, спец средств) которые не могут быть реализованы внутри страны, и низкий уровень потребления, который в России неуклонно падает уже пятый год..."
Хорошо, что Гегемон нова пообещал дать обещаний, от сердца отлегло.
средняя продолжительность жизни у мужчин в россии 67 лет.
Однако есть прогресс! На эти выборы он начал щедро раздавать обещания, он прекратил это делать с 2018г, никаких обещаний тогда не давал, сейчас обещания сыпятся как из рога изобилия.
на прошлые выборы он один из восьми кандидатов не имел нкиакой предвыборной программы, Песков обещал, что "она скоро появится" но до сих пор её нет, впрочем как нет и на эти, но есть обещания, предвыборная программа это обязательства, а обещания это всего лишь пустой трёп. Тем более, все помнят как он нарушил уже ранее свои обещания, по пенсионной реформе, по реформе самоуправления, не идти на второй срок, потом не идти на третий, не менять под себя конституцию, удвоить ВВП страны, сделать Россию самой привлекательной для жизни страной, обеспечить независимость экономики от цен на нефть, обеспечить рост заработной платы в 3,3 раза, превращение высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний в значимый фактор экономического роста; превращение России в один из мировых финансовых центров (ничего этого нет и в помине), снижение уровня абсолютной бедности до 6–7% в 2020 году; снижение инфляции до 3% в год. Не официально за чертой бедности уже более 38% населения!). Инфляция по итогам 2022 года составила 6,9%, а в декабре 2023 она и вовсе превысила 14%.
Моё любимое обещание - сдерживать рост тарифов ЖКХ (2011), повысить налоги для богатых итд..
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