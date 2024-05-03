В России ввели временный запрет на экспорт сахара

22:20 3.05.2024

Правительство России ввело временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы.

Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка, пишет ТАСС со ссылкой на заявление кабмина.

Постановлением предусмотрены несколько исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны Евразийского экономического союза в определенных объемах. В частности, в Армению разрешено экспортировать 28 тыс. тонн, в Белоруссию - 5 тыс. тонн, в Казахстан - 120 тыс. тонн, в Киргизию - 28,5 тыс. тонн. Распределить эти объемы между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минсельхозу.