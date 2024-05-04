Крупнейший банк Турции ужесточил условия открытия счетов россиянам

Один из крупнейших банков Турции — DenizBank — с начала 2024 года существенно ужесточил условия открытия счетов россиянам и практически перестал одобрять такие заявки, пишет РБК со ссылкой на посредников, которые помогают российским гражданам получать карты в турецких банках. 

«DenizBank с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России — из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна. Счет невозможно открыть даже с наличием ВНЖ (вида на жительство) и прописки в Турции. Банк делает исключения только клиентам с большим депозитом от $100 тыс. и выше», — описал ситуацию один из посредников — Сергей Овсянников.

«DenizBank с 2024 года больше не открывает счета иностранцам, в том числе россиянам как туристам. Раньше DenizBank открывал счета автоматически только при наличии российского заграничного паспорта, теперь же при оформлении заявки необходимо предоставить ВНЖ и прописку в Турции, а решение будет принято после проверки клиента. Но даже наличие ВНЖ и местной прописки не гарантирует открытие счета, поэтому с наличием полного пакета документов россиянам проще обратиться в другой банк», — отмечает другой посредник, Елена Чернышова. По ее оценкам, прописки в Турции нет примерно у 60% заявителей — граждан России.

По местному закону прописка в Турции должна быть у всех, кто получил ВНЖ, вне зависимости от его вида. На оформление прописки дается 20 дней после получения разрешения на временное проживание, объясняет Овсянников.

Как рассказал РБК один из клиентов, который обращался в DenizBank в апреле 2024 года, кредитная организация отказала ему в открытии счета с туристическим ВНЖ и местной пропиской. DenizBank принял документы, но затем после их проверки прислал отказ.

В декабре 2023 года условия открытия счетов также ужесточил банк Emlak Katılım, говорит Овсянников: «Для открытия счета необходим рабочий ВНЖ, все остальные виды ВНЖ (туристический, медицинский, по учебе и по недвижимости) не подходят». Остальные популярные у россиян банки — Vakıfbank, ZiraatBank и İşBank — в последние полгода не меняли условия открытия счетов, утверждают опрошенные РБК посредники.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.05.2024, 20:54
    Гость: А957

    А кто в России открывает счета в турецких банках. буржуи и релоканты - поэтому - всё нормально.

  4. 04.05.2024, 19:10
    Гость: Эта дурацкая

    Турция совсем с катушек сьехала. Цены там дикие, ехать туда не выгодно. Карту Газпром Юнионпей принимают по всей ЮВ Азии.

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