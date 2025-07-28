Трамп пригрозил ужесточить условия ультиматума по Украине
Президент США Дональд Трамп намерен сократить отведенное время на достижение перемирия на Украине. Об этом он заявил журналистам в Шотландии в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Стармером.
"Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдет", — приводит его слова РИА Новости.
14 июля президент США поставил Москве ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Предстоящие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Достаточно с высокой трибуны сообщить, что трамп был избран при поддержке РФ и все. Пусть там начнётся замес
выполнить ультиматум трампа надо нанести удар ЯО по киеву и львову, если хохлы не капитулируют, через 5 дней по луцку, ивано-франковску, виннице.
По числу "последних предупреждений".
Пффф и чем Россия во главе с путиным круче западной европы? Даже украину победить не можем, сша с израилем иран за неделю усмирили, а мы 4 года топчемся и периодически отходим на более выгодные позиции
Вчера один наглый американец на самокате зацепил мою руку со смартфоном. И уехал к Цветному бульвару даже не извинившись, чуть не раздавив несчастный аппарат. Притворился узбеком "моя не понимай". Вот скинем на Америку бомбу - сразу извиняться начнут!