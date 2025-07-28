Трамп пригрозил ужесточить условия ультиматума по Украине

15:27 28.07.2025

Президент США Дональд Трамп намерен сократить отведенное время на достижение перемирия на Украине. Об этом он заявил журналистам в Шотландии в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Стармером.

"Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдет", — приводит его слова РИА Новости.

14 июля президент США поставил Москве ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.

Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Предстоящие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

