Трамп пригрозил ужесточить условия ультиматума по Украине

Президент США Дональд Трамп намерен сократить отведенное время на достижение перемирия на Украине. Об этом он заявил  журналистам в Шотландии в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Стармером.

"Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдет", — приводит его слова РИА Новости.

14 июля президент США поставил Москве ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.

Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Предстоящие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.07.2025, 21:08
    Гость: Сергей

    Достаточно с высокой трибуны сообщить, что трамп был избран при поддержке РФ и все. Пусть там начнётся замес

  2. 28.07.2025, 20:17
    Гость: Чтобы

    выполнить ультиматум трампа надо нанести удар ЯО по киеву и львову, если хохлы не капитулируют, через 5 дней по луцку, ивано-франковску, виннице.

  4. 28.07.2025, 18:35
    Гость: Юри_й

    Пффф и чем Россия во главе с путиным круче западной европы? Даже украину победить не можем, сша с израилем иран за неделю усмирили, а мы 4 года топчемся и периодически отходим на более выгодные позиции

  5. 28.07.2025, 17:56
    Гость: Америка обнаглела

    Вчера один наглый американец на самокате зацепил мою руку со смартфоном. И уехал к Цветному бульвару даже не извинившись, чуть не раздавив несчастный аппарат. Притворился узбеком "моя не понимай". Вот скинем на Америку бомбу - сразу извиняться начнут!

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