Трамп вводит пошлины в 25% против Индии за покупку нефти из России

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины в 25% в отношении Индии из-за закупок ею нефти российского происхождения, говорится в указе главы государства.

"Таким образом, товары из Индии, импортируемые в США, станут облагаться адвалорными пошлинами (их ставка установлена в процентах от таможенной стоимости товара - прим.ред.) в 25%", - цитирует документ "Интерфакс".

"Я постановил, что необходимо и приемлемо ввести адвалорные пошлины на импорт Индии, которая напрямую или опосредованно приобретает нефть у РФ", - пояснил Трамп в указе.

Адвалорные пошлины взимают в виде известного процента с цены товара, а не за единицу груза.

Вместе с тем в указе уточняется, что он затрагивает не только нефть российского происхождения, но и нефтепродукты.

"Под термином "нефть Российской Федерации" подразумевается неочищенная нефть и нефтепродукты, добытые, переработанные и экспортированные из РФ, независимо от национальной принадлежности компании, участвовавшей в производстве или продаже нефти или нефтепродуктов", - поясняется в документе.

Также уточняется термин "опосредованный импорт", который, по версии США, подразумевает приобретение нефти РФ через посредников или третьи страны, причем происхождение нефти можно точно отследить до России, если к таким выводам придет глава Минторга, консультировавшейся с госсекретарем и главой Мифина.

На прошлой неделе Трамп заявил, что вводит пошлины в 25% на индийские товары, а также "штрафы" за покупку Индией российской нефти и оружия. Позднее американский лидер выразил надежду на то, что Индия прекратит покупать российскую нефть.

Позднее Трамп пригрозил, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно его утверждениям, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.08.2025, 01:24
    Гость: TY

    Не с азиатами, а со слабыми. Слабыми можно крутить, как угодно. Азиаты были слабыми многие столетия, поэтому за ними закрепилось множество мифов, что Восток - дело тонкое. На самом деле все зависит от количества бабок, развития промышленности.

  3. 06.08.2025, 23:02
    Гость: Лучезар

    Плюс ужасающая статистика по занятости. Плюс неприятный факт- оказывается, никаким статистическим данным по экономике США нельзя верить. Плюс растущий госдолг. Плюс очевидный факт- власть в Америке способна проводить только одну экономическую политику- печатать доллары. Что же, чем сильнее пузырь надувают, тем сильнее он лопается.

  5. 06.08.2025, 21:55
    Гость: С какой экономикой полный швах?

    Уж точно не с американской -- все данные очень для Трампа благосклонные. Безработица низкая, инфляция под контролем, уровень преступности снизился, и да -- тарифы уже принесли в казну порядка $100 млрд. Не бог весть что для Америки конечно, но это только начало.

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