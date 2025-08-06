Трамп вводит пошлины в 25% против Индии за покупку нефти из России

18:29 6.08.2025

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины в 25% в отношении Индии из-за закупок ею нефти российского происхождения, говорится в указе главы государства.

"Таким образом, товары из Индии, импортируемые в США, станут облагаться адвалорными пошлинами (их ставка установлена в процентах от таможенной стоимости товара - прим.ред.) в 25%", - цитирует документ "Интерфакс".

"Я постановил, что необходимо и приемлемо ввести адвалорные пошлины на импорт Индии, которая напрямую или опосредованно приобретает нефть у РФ", - пояснил Трамп в указе.

Адвалорные пошлины взимают в виде известного процента с цены товара, а не за единицу груза.

Вместе с тем в указе уточняется, что он затрагивает не только нефть российского происхождения, но и нефтепродукты.

"Под термином "нефть Российской Федерации" подразумевается неочищенная нефть и нефтепродукты, добытые, переработанные и экспортированные из РФ, независимо от национальной принадлежности компании, участвовавшей в производстве или продаже нефти или нефтепродуктов", - поясняется в документе.

Также уточняется термин "опосредованный импорт", который, по версии США, подразумевает приобретение нефти РФ через посредников или третьи страны, причем происхождение нефти можно точно отследить до России, если к таким выводам придет глава Минторга, консультировавшейся с госсекретарем и главой Мифина.

На прошлой неделе Трамп заявил, что вводит пошлины в 25% на индийские товары, а также "штрафы" за покупку Индией российской нефти и оружия. Позднее американский лидер выразил надежду на то, что Индия прекратит покупать российскую нефть.

Позднее Трамп пригрозил, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно его утверждениям, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине.