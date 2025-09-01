Минфин объяснил, почему Силуанов «вообще ни за что» не платит в Китае
Пресс-служба Минфина России объяснила, что имел в виду министр финансов Антон Силуанов, когда сказал, что «ни за что» не платит во время своей поездки в Китай. Министр участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.
На саммите один из журналистов поинтересовался у министра, какими платежными средствами он пользуется в поездке. На что Силуанов ответил: «А я вообще не плачу ни за что».
«Во время служебных заграничных командировок члены делегации централизованно обеспечиваются всем необходимым. Совершать платежи в ходе поездки не требуется»,— сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Минфина.
Он ещё круче. Он экономист
всю его кайфушную житуху оплачивает российский народ. Паразит, он и в Африке паразит. Тьфу...
Привык ни за что не платить, за него все оплачивают другие.
Охренеть, как неожиданно!
детство, деревянные игрушки.