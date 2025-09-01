Минфин объяснил, почему Силуанов «вообще ни за что» не платит в Китае

Антон Силуанов

Пресс-служба Минфина России объяснила, что имел в виду министр финансов Антон Силуанов, когда сказал, что «ни за что» не платит во время своей поездки в Китай. Министр участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.

На саммите один из журналистов поинтересовался у министра, какими платежными средствами он пользуется в поездке. На что Силуанов ответил: «А я вообще не плачу ни за что».

«Во время служебных заграничных командировок члены делегации централизованно обеспечиваются всем необходимым. Совершать платежи в ходе поездки не требуется»,— сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Минфина.

  2. 01.09.2025, 22:11
    Гость: Да уж

    всю его кайфушную житуху оплачивает российский народ. Паразит, он и в Африке паразит. Тьфу...


