Цифровизация золота может быть реализована в ближайшее время

Идея цифровизации золота имеет высокий потенциал и может воплотиться уже в ближайшей перспективе, заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Это очень перспективное направление, и, думаю, в скором будущем оно станет реальностью», — приводит слова Яковлева РИА Новости.

По его словам, отдельные производители уже разрабатывают собственные бизнес-кейсы в этой сфере. Речь идёт о проектах, которые золотодобывающие компании обсуждают с Минфином, в том числе с точки зрения соответствия действующему законодательству.

«Сейчас компании структурируют проекты с учётом изменений, внесённых в законодательство в августе прошлого года. Наша дискуссия с ними связана именно с токенизацией добытого золота», — пояснил представитель Минфина.

Он подчеркнул, что вопрос не касается токенизации золотовалютных резервов, а касается исключительно продукции частных золотодобытчиков.

