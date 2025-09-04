Цифровизация золота может быть реализована в ближайшее время
Идея цифровизации золота имеет высокий потенциал и может воплотиться уже в ближайшей перспективе, заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Это очень перспективное направление, и, думаю, в скором будущем оно станет реальностью», — приводит слова Яковлева РИА Новости.
По его словам, отдельные производители уже разрабатывают собственные бизнес-кейсы в этой сфере. Речь идёт о проектах, которые золотодобывающие компании обсуждают с Минфином, в том числе с точки зрения соответствия действующему законодательству.
«Сейчас компании структурируют проекты с учётом изменений, внесённых в законодательство в августе прошлого года. Наша дискуссия с ними связана именно с токенизацией добытого золота», — пояснил представитель Минфина.
Он подчеркнул, что вопрос не касается токенизации золотовалютных резервов, а касается исключительно продукции частных золотодобытчиков.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке ДВФУ. Главная тема форума в этом году — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости является его генеральным информационным партнёром.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Даёшь цифровизацию правительства!
Как можно цифровизовать материальный объект? Рассудок совсем оставил власть имущих? Доиграетесь ведь. Пример Аэорфлота ничему не научил? Я тут сегодня попытался зарегистрироваться в личном кабинете энергокомпании. Тот ещё квест, я вам скажу. У них ничего толком не работает. Цифровизация, однако! А сколько косяков на тех же Госуслугах?! Я с одной стороны понимаю, что времена меняются, но может не стоит все яйца складывать в одну корзину? В случае сбоев, хакерских атак и пр. можно так прогореть - мало не покажется.
"Цифровизация золота" невозможна потому, что это физический металл.
То, что сейчас мутит власть это ещё одна форма узаконенного мошенничества, санкционированного пр-вом РФ, в угоду иудейскому олигархическому лобби.
Олигархия хочет активно и эффектно (для своего кармана) спекулировать золотом, а пр-во драть налоги "из воздуха".
В США это уже всё проходили, и закончилось это мега мыльным пузырём ипотечного рынка который лопнул так, что были самоуничтожены три самых старых банка США, с совокупным капиталом в более чем 2,6 триллиона баксов.
Там тоже хитрованы вроде нашего пр-ва "цифровизировали" баксы и начали штамповать облигации не имея физических денег. Это ждёт и нас судя по всему.
Спекулятивно ростовщическая экономика РФ порождает лишь химеру "экономики".
Цифровизация золота .Молодожены обменялись золотыми нолями
...токенизация.