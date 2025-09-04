Цифровизация золота может быть реализована в ближайшее время

Идея цифровизации золота имеет высокий потенциал и может воплотиться уже в ближайшей перспективе, заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Это очень перспективное направление, и, думаю, в скором будущем оно станет реальностью», — приводит слова Яковлева РИА Новости.

По его словам, отдельные производители уже разрабатывают собственные бизнес-кейсы в этой сфере. Речь идёт о проектах, которые золотодобывающие компании обсуждают с Минфином, в том числе с точки зрения соответствия действующему законодательству.

«Сейчас компании структурируют проекты с учётом изменений, внесённых в законодательство в августе прошлого года. Наша дискуссия с ними связана именно с токенизацией добытого золота», — пояснил представитель Минфина.

Он подчеркнул, что вопрос не касается токенизации золотовалютных резервов, а касается исключительно продукции частных золотодобытчиков.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке ДВФУ. Главная тема форума в этом году — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости является его генеральным информационным партнёром.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.09.2025, 16:01
    Гость: стесняюсь спросить

    Как можно цифровизовать материальный объект? Рассудок совсем оставил власть имущих? Доиграетесь ведь. Пример Аэорфлота ничему не научил? Я тут сегодня попытался зарегистрироваться в личном кабинете энергокомпании. Тот ещё квест, я вам скажу. У них ничего толком не работает. Цифровизация, однако! А сколько косяков на тех же Госуслугах?! Я с одной стороны понимаю, что времена меняются, но может не стоит все яйца складывать в одну корзину? В случае сбоев, хакерских атак и пр. можно так прогореть - мало не покажется.

  3. 04.09.2025, 13:48
    Гость: ABCD

    "Цифровизация золота" невозможна потому, что это физический металл.
    То, что сейчас мутит власть это ещё одна форма узаконенного мошенничества, санкционированного пр-вом РФ, в угоду иудейскому олигархическому лобби.
    Олигархия хочет активно и эффектно (для своего кармана) спекулировать золотом, а пр-во драть налоги "из воздуха".
    В США это уже всё проходили, и закончилось это мега мыльным пузырём ипотечного рынка который лопнул так, что были самоуничтожены три самых старых банка США, с совокупным капиталом в более чем 2,6 триллиона баксов.
    Там тоже хитрованы вроде нашего пр-ва "цифровизировали" баксы и начали штамповать облигации не имея физических денег. Это ждёт и нас судя по всему.
    Спекулятивно ростовщическая экономика РФ порождает лишь химеру "экономики".

Все комментарии (8)
