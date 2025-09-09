В ЕС зафиксирован максимум закрытий крупных предприятий с 2009 года

10:00 9.09.2025

С начала 2025 года в Европейском союзе отмечен рекордный рост числа закрытий крупных промышленных компаний — показатель достиг максимума со времен мирового финансового кризиса 2009 года. Об этом свидетельствуют данные Европейского мониторинга реструктуризаций, на которые ссылается РИА Новости.

С 1 января по 31 августа работу прекратили 72 промышленных предприятия. Для сравнения: в 2009 году аналогичный показатель составлял 81 компанию, а в разгар пандемии — 49.

Если ранее основная часть закрытий приходилась на Германию, то в 2025 году тенденция охватила большинство стран ЕС. Наибольшее число предприятий прекратило деятельность в Испании (17%), Франции (14%), Чехии и Германии (по 11%). Лишь в Дании и Хорватии зафиксировано по одному случаю.

В результате около 18 тысяч работников промышленности лишились работы. Это третий по величине показатель за всю историю ЕС: большее число увольнений фиксировалось лишь во время кризиса 2009 года (27,3 тыс.) и пандемии COVID-19 (18,7 тыс.).

В целом во всех секторах экономики Евросоюза с января по август закрылись 99 крупных предприятий — рекорд с 2009 года, что привело к сокращению 27,3 тысячи рабочих мест.