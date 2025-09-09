В ЕС зафиксирован максимум закрытий крупных предприятий с 2009 года
С начала 2025 года в Европейском союзе отмечен рекордный рост числа закрытий крупных промышленных компаний — показатель достиг максимума со времен мирового финансового кризиса 2009 года. Об этом свидетельствуют данные Европейского мониторинга реструктуризаций, на которые ссылается РИА Новости.
С 1 января по 31 августа работу прекратили 72 промышленных предприятия. Для сравнения: в 2009 году аналогичный показатель составлял 81 компанию, а в разгар пандемии — 49.
Если ранее основная часть закрытий приходилась на Германию, то в 2025 году тенденция охватила большинство стран ЕС. Наибольшее число предприятий прекратило деятельность в Испании (17%), Франции (14%), Чехии и Германии (по 11%). Лишь в Дании и Хорватии зафиксировано по одному случаю.
В результате около 18 тысяч работников промышленности лишились работы. Это третий по величине показатель за всю историю ЕС: большее число увольнений фиксировалось лишь во время кризиса 2009 года (27,3 тыс.) и пандемии COVID-19 (18,7 тыс.).
В целом во всех секторах экономики Евросоюза с января по август закрылись 99 крупных предприятий — рекорд с 2009 года, что привело к сокращению 27,3 тысячи рабочих мест.
чтоб населению радостно было на душе, что за бугром тоже разваливается промышленность, а не только у нас она разрушена.
Штирлиц больше не будет ездить на "Мерседесе". Пусть пешком ходит этот штурмбанфюрер
"Экономика Франции переходит в состояние долговой – такой же, какой всё последнее время являлась и продолжается являться итальянская экономическая система.
Одновременно с этим международный рейтинговые агентства намереваются к концу недели понизить суверенный рейтинг Франции с АА- до A. Это означает, что заёмщик в целом способен выполнять свои обязательства перед кредиторами, но при этом он подвержен негативному влиянию целого ряда обстоятельств, которые могут на его способность платить по долгам (счетам) повлиять.
Всё это в самой Франции назвали «эффектом Байру». При этом французскую экономику, по аналогии с итальянской, издание Le Figaro со ссылкой на ведущих экономистов называет «гадким утёнком европейской финансовой системы», а также «охваченной параличом». При этом пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы этот гадкий утёнок стал прекрасным лебедем.le Figaro:
Требуя от Парижа высокую премию (3,48 процента) за риск по десятилетним облигациям OAT, инвесторы учитывают текущий политический паралич и, прежде всего, хроническую неспособность консолидировать государственные финансы. Хотя Франсуа Байру надеялся сократить государственный дефицит на 44 млрд евро в 2026 году до 4,6% ВВП, с целью снизить его до уровня ниже 3% к 2029 году, голосование в Национальной ассамблее в понедельник показало, что такая цель недостижима.
Для справки: на текущий момент долг Италии составляет 138% ВВП, долг Франции приближается к 115%
А как дела у нас самих ? Информация из открытых источников. "В первой половине 2025 года в России закрылось 141 тысяча компаний, в то время как открылось только 95 тысяч новых, что означает, что "смертность" бизнеса превысила его "рождаемость" в полтора раза. Наибольшее число закрытий было зафиксировано в сферах торговли, строительства и обрабатывающей промышленности, что связано с ростом расходов, высоких процентных ставок по кредитам, усилением налогового контроля и сложностями с поставками". Так что нам самим гордиться особо нечем.
Ни к чему.