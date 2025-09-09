Минфин рассчитывает привлечь до 100 млрд руб. от сделок по продаже компаний

13:29 9.09.2025

В 2025 году в федеральный бюджет поступило около 30 млрд рублей от продажи компаний, которые ранее были переданы государству по решениям суда по искам Генпрокуратуры. Об этом в интервью РБК рассказал министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, до конца года планируются новые сделки, и в итоге сумма может достичь 100 млрд рублей и выше. «Мы не собираемся управлять этими активами как госкомпании. Наша задача — как можно быстрее вывести их на рынок», — подчеркнул он.

В числе крупнейших активов, подлежащих продаже, значится и аэропорт Домодедово. Минфин рассчитывает реализовать его до конца 2025 года. «Планы такие есть. Вопрос в том, успеем ли оформить сделку до конца года. Мы заинтересованы, чтобы этот имущественный комплекс скорее нашел инвестора», — отметил министр.

При этом он добавил, что потенциальный покупатель уже проявил интерес, однако раскрывать его имя пока не стал.