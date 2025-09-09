Минфин рассчитывает привлечь до 100 млрд руб. от сделок по продаже компаний
В 2025 году в федеральный бюджет поступило около 30 млрд рублей от продажи компаний, которые ранее были переданы государству по решениям суда по искам Генпрокуратуры. Об этом в интервью РБК рассказал министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, до конца года планируются новые сделки, и в итоге сумма может достичь 100 млрд рублей и выше. «Мы не собираемся управлять этими активами как госкомпании. Наша задача — как можно быстрее вывести их на рынок», — подчеркнул он.
В числе крупнейших активов, подлежащих продаже, значится и аэропорт Домодедово. Минфин рассчитывает реализовать его до конца 2025 года. «Планы такие есть. Вопрос в том, успеем ли оформить сделку до конца года. Мы заинтересованы, чтобы этот имущественный комплекс скорее нашел инвестора», — отметил министр.
При этом он добавил, что потенциальный покупатель уже проявил интерес, однако раскрывать его имя пока не стал.
Комментарии читателей Оставить комментарий
поставить толковых людей, а не родственников начальства, может быть толк
бюджет пополнить не проблема. если только у одного судьи конфисковали имущества на 13 млрд рублей, то вероятно не проблема найти еще 8 продвинутых чиновников. вот вам и дополнительные 100 млрд.
Прибыльное частное ООО "Рога и копыта". Ага, за счёт госдотаций и субсидий
В последне время некоторые предприятия были национализированы, о чем мечтали патриоты СССР. И тут произошел пренеприятный казус: прибыльное частное предприятие, будучи национализированным, вмиг превращается в убыточное, которому просто необходимы миллиарды государственных денег для дальнейшего существования. И государство, считай, мы все, начинаем субсидировать то, что вчера существовало само по себе, да еще и платило налоги. Собственно, так и функционировала советская экономика: государство оплачивало произведенную продукцию. Нужна она, не нужна, не нужна , вообще, никому- она произведена, давай, плати. При проклятом капитализме всё по другому:Произвел- продай. Не продал- это никому не нужно . Недавно стал убыточным аэропорт Домодедово, национализированный, до этого евреи его из захолустья превратили в преуспевающий аэропорт. Я понимаю, евреев надо было прищучить, и аэропорт у них забрать, тут я лично сто процентов ЗА. Но оставлять его в управлении государства- это трындец. Это значит, что содержать этот аэропорт будем мы все, включая детей и пенсионеров.
Прихватизация: пошли на второй круг.
Потом опять неизвестно кто и не известно где.