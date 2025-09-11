Кремль объяснил, почему не следит за курсом доллара
Макроэкономическая ситуация в России продолжает оставаться спокойной, несмотря на достаточно «неспокойное положение дел в мировой экономике», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с ростом курса доллара и евро.
«В целом, макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой, несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике», – приводят его слова «Ведомости».
Песков отметил, что колебания курса валют – это рыночные процессы. «Это не прерогатива Кремля – считать курс доллара», – подчеркнул он.
10 сентября стоимость доллара на межбанковском рынке впервые с апреля достигла 85,2 руб. Курс евро превысил 100 руб. Банк России на 11 сентября установил официальный курс американской валюты сразу на 1,68 руб. выше предыдущего дня – 84,92 руб. (максимум с 11 апреля 2025 г.). Курс евро ЦБ увеличил на 1,79 руб. до 99,82 руб. (максимум с середины февраля).
Если русский для тебя не родной, зачем лезешь в комментарии? Человек вообще не о том говорил.
счастливые часов не наблюдают)))
их же освоения, т.е. воровства кремлевскими ворами..
Ждите-ждите.. С такими кремлевскими барыгами и упырями скоро за 10,000 зеленых фантиков будете по 1,5-2 миллиона рубликов отваливать.. Толи еще будет. Лиха беда начало..
Этот Курс устанавливает ФРС США .При чем тут Кремль?