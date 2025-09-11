Кремль объяснил, почему не следит за курсом доллара

Обмен валют © KM.RU, Илья Шабардин

Макроэкономическая ситуация в России продолжает оставаться спокойной, несмотря на достаточно «неспокойное положение дел в мировой экономике», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с ростом курса доллара и евро.

«В целом, макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой, несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике», – приводят его слова «Ведомости».

Песков отметил, что колебания курса валют – это рыночные процессы. «Это не прерогатива Кремля – считать курс доллара», – подчеркнул он.

10 сентября стоимость доллара на межбанковском рынке впервые с апреля достигла 85,2 руб. Курс евро превысил 100 руб. Банк России на 11 сентября установил официальный курс американской валюты сразу на 1,68 руб. выше предыдущего дня – 84,92 руб. (максимум с 11 апреля 2025 г.). Курс евро ЦБ увеличил на 1,79 руб. до 99,82 руб. (максимум с середины февраля).

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.09.2025, 20:26
    Гость: Старый

    Если русский для тебя не родной, зачем лезешь в комментарии? Человек вообще не о том говорил.

  4. 11.09.2025, 19:18
    Гость: м-да

    Ждите-ждите.. С такими кремлевскими барыгами и упырями скоро за 10,000 зеленых фантиков будете по 1,5-2 миллиона рубликов отваливать.. Толи еще будет. Лиха беда начало..

Все комментарии (20)
Выбор читателей
© Official White House Photo by Daniel Torok
26 европейских стран обязались разместить войска на Украине
Трамп: США потеряли Индию и Россию из-за «темного» Китая
Дмитрий Медведев © Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев приехал на границу с Финляндией и НАТО
© KM.RU, Кирилл Зыков
В Москве проходит крестный ход во главе с патриархом Кириллом
Избранное
Анджей Ласки («Блудный сын»): «Уж не будет ли мой «Остров звезд» новым «Графом Монте-Кристо»?
Охота на тупиковые ветки: в гибели группы Дятлова виноваты американцы?
Володин объявил крестовый поход против пальмового масла
Кинопремьера «Конец Славы»: представь себе, что ты лежищь в гробу
Влажная среда «Дропнул» (интернет-релиз)
KOFE «В стиле панк-рок» (интернет-сингл)
20 лет назад СССР прекратил свое существование
Группа Тюленева «Сумерки пахнут чаем» (интернет-сингл)
«Волшебный зонтик» «Московского театра иллюзии» преодолел законы гравитации и оживил любимые игрушки
«Северный Флот», 23 октября, «ГлавКлуб»
«Почему экономическая политика России настолько неадекватна вызовам времени? Главная причина – ориентация на Запад во всех сферах»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации