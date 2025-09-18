СМИ: Правительство РФ рассматривает повышение НДС до 22%
Российское правительство обсуждает возможность повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% в рамках мер по сокращению дефицита федерального бюджета, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Reuters.
Как отмечает агентство, решение рассматривается, несмотря на публичные заявления президента России Владимира Путина об отсутствии планов по повышению налогов до 2030 года. По данным источников, повышение НДС может вдвое сократить прогнозируемый дефицит бюджета на 2026 год, который, согласно текущим оценкам, превысит установленный законом целевой показатель в 0,9% ВВП.
По данным Reuters, ключевые факторы, влияющие на решение о повышении НДС:
- дефицит бюджета в 2025 году уже превысил целевые показатели,
- военные и социальные расходы сокращению не подлежат,
- НДС обеспечивает 37% доходов федерального бюджета,
- повышение налога может добавить 1-2 трлн рублей в год.
Агентство отмечает, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала возможное повышение налогов, отметив, что дополнительные доходы предпочтительнее увеличения дефицита. Однако в 2019 году аналогичное повышение НДС на 2 пункта привело к росту инфляции на 0,6 пункта.
НДС — ключевой налог для российской казны. Последний раз российские власти повышали ставку налога в 2019 году — с 18% до 20%. В 2024 году НДС обеспечил почти 37% всех поступлений в федеральный бюджет, или 13,5 трлн рублей.
Эта власть на иное не способна. Не ждите, это не Сталин.
Чтобы пополнить бюджет нужно не повышать НДС, а ввести налог на роскошь и налог на все сверхнормативные доходы буржуев. Для этого принять закон чтобы высокими налогами облагались зарплата выше МРОТ в 10 раз в размере 30%, а выше 20% уже 50%. Вот тогда не придется душить производство высокими НДС и высокой ставкой кредита.
америкосы не понимаем что такое НДС и кто платит пакупатель или продавец? У нас в Калифорнии есть налог на пакупку на все кроме еды и составляет 7.5%. Но за питьевую воду в бутылках спецналог Калифорнии 7.5 центов за 500гр пластиковую бутылку ....
НДС - зло!
А если дустом попробовать?