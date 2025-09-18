СМИ: Правительство РФ рассматривает повышение НДС до 22%

13:16 18.09.2025

Российское правительство обсуждает возможность повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% в рамках мер по сокращению дефицита федерального бюджета, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, решение рассматривается, несмотря на публичные заявления президента России Владимира Путина об отсутствии планов по повышению налогов до 2030 года. По данным источников, повышение НДС может вдвое сократить прогнозируемый дефицит бюджета на 2026 год, который, согласно текущим оценкам, превысит установленный законом целевой показатель в 0,9% ВВП.

По данным Reuters, ключевые факторы, влияющие на решение о повышении НДС:

дефицит бюджета в 2025 году уже превысил целевые показатели,

военные и социальные расходы сокращению не подлежат,

НДС обеспечивает 37% доходов федерального бюджета,

повышение налога может добавить 1-2 трлн рублей в год.



Агентство отмечает, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала возможное повышение налогов, отметив, что дополнительные доходы предпочтительнее увеличения дефицита. Однако в 2019 году аналогичное повышение НДС на 2 пункта привело к росту инфляции на 0,6 пункта.

НДС — ключевой налог для российской казны. Последний раз российские власти повышали ставку налога в 2019 году — с 18% до 20%. В 2024 году НДС обеспечил почти 37% всех поступлений в федеральный бюджет, или 13,5 трлн рублей.