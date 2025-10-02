Правительство обложит пошлинами маркировку товаров

14:43 2.10.2025

Правительство планирует установить госпошлину за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Средства от новой пошлины за внесение данных в систему маркировки «Честный знак» планируется направлять на госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие РФ». Об этом говорится в проекте федерального бюджета, внесенного в Госдуму 29 сентября, пишут «Ведомости».

Поправки в Налоговый кодекс, опубликованные правительством в тот же день, предусматривают введение пошлины за фиксацию информации об обороте товаров в системе маркировки. Ее размер пока не уточняется. Сейчас законодательство не предусматривает подобных сборов.

Маркировку товаров в России обеспечивает ООО «ЦРПТ» (бренд «Честный знак»). В ЕГРЮЛе текущая структура ООО «ЦРПТ» не раскрывается. По состоянию на 2022 г. его владельцами были «Юэсэм технологии» Алишера Усманова (50% акций), госкорпорация «Ростех» и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого с долями по 25%

Обязательной маркировке подлежат, в частности, алкогольные напитки, молочная продукция, лекарства, табак, товары легкой промышленности, ветеринарные товары, медицинские изделия и др.

Стоимость одного кода маркировки составляет 50 копеек без учета НДС.

