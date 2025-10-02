Правительство обложит пошлинами маркировку товаров
Правительство планирует установить госпошлину за внесение сведений об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Средства от новой пошлины за внесение данных в систему маркировки «Честный знак» планируется направлять на госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие РФ». Об этом говорится в проекте федерального бюджета, внесенного в Госдуму 29 сентября, пишут «Ведомости».
Поправки в Налоговый кодекс, опубликованные правительством в тот же день, предусматривают введение пошлины за фиксацию информации об обороте товаров в системе маркировки. Ее размер пока не уточняется. Сейчас законодательство не предусматривает подобных сборов.
Маркировку товаров в России обеспечивает ООО «ЦРПТ» (бренд «Честный знак»). В ЕГРЮЛе текущая структура ООО «ЦРПТ» не раскрывается. По состоянию на 2022 г. его владельцами были «Юэсэм технологии» Алишера Усманова (50% акций), госкорпорация «Ростех» и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого с долями по 25%
Обязательной маркировке подлежат, в частности, алкогольные напитки, молочная продукция, лекарства, табак, товары легкой промышленности, ветеринарные товары, медицинские изделия и др.
Стоимость одного кода маркировки составляет 50 копеек без учета НДС.
Первый раз я встретился с маркировкой лет 20 назад на АвтоВАЗе. На переднеприводных машинах к ~30000км массово (конструктивный просчет помноженный на халтурную сварку) разваливались спинки водительских сидений. Понятно, если машина еще на гарантии, хозяин к дилеру, тот перекидывал сиденье с товарной, а товарную в брак. Завод "в убытке".
Так вместо того, чтобы поднять качество, поставить трубку потолще, или хоть обваривать еë качественней, завод начал маркировать сиденья.
Собственно, всë, что надо знать об этой маркировке.
Почитайте хоть в википедии историю гербовой бумаги.
В России того холопа, который подкинул Петру I идею легкого способа повышения государственных доходов, государь освободил от крепостной зависимости, наградил деньгами и назначил на немаленькую должность в госаппарате.
Читай внимательно статью.
за все заплатит покупатель молока и лекарств.
Не пропустили первый коммент, попробую по другому. У нас тут ДУМ за маркировку "халяль" нехилые деньги собирает и непонятно на что тратит, ФСБ бы заняться этими любителями халялить шоколад Аленку и прочие товары, не имеющие отношения к этим бесноватым.