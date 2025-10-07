Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных изделий

15:38 7.10.2025

Минпромторг предложил поэтапно ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий с 1 августа и 1 октября 2026 года соответственно.

"Предусмотрено поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации в отношении мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, упакованных в потребительскую упаковку", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Этапы реализации проекта:

с 1 марта 2026 года — начало регистрации участников оборота в системе;

с 1 августа — обязательная маркировка мясных продуктов;

с 1 октября — обязательная маркировка колбасных изделий.

Ожидается, что меры позволят сократить объемы незаконного оборота продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики. Кроме того, благодаря механизму потребители смогут получить информацию о товаре и в случае необходимости направить жалобу.

Систему маркировки "Честный знак" ввели в России с 2019 года при участии "Ростеха" для противодействия незаконному обороту товаров. Сейчас она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.

