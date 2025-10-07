Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных изделий
Минпромторг предложил поэтапно ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий с 1 августа и 1 октября 2026 года соответственно.
"Предусмотрено поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации в отношении мясных изделий, включая мясные субпродукты и продукты из мясного жира, упакованных в потребительскую упаковку", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Этапы реализации проекта:
- с 1 марта 2026 года — начало регистрации участников оборота в системе;
- с 1 августа — обязательная маркировка мясных продуктов;
- с 1 октября — обязательная маркировка колбасных изделий.
Ожидается, что меры позволят сократить объемы незаконного оборота продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики. Кроме того, благодаря механизму потребители смогут получить информацию о товаре и в случае необходимости направить жалобу.
Систему маркировки "Честный знак" ввели в России с 2019 года при участии "Ростеха" для противодействия незаконному обороту товаров. Сейчас она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну как же, намеднись Патрушев младший с гордостью рассказывал президенту что у нас урожай замечательный, и мясом мы себя обеспечиваем сами и молоком, и сельхозтехники у нас навалом. И даже на экспорт харчи посылаем. А людям надо верить!
«Систему маркировки "Честный знак" ввели в России с 2019 года»
+
«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.»
+
To есть этот «знак зв…» опс, «честный знак» будет обязательным . Там будет столько всяких бюрократических формальностей, что только агрохолдинги с их штатом бухгалтеров и юристов и принадлежащие представителям определенного племени смогут продавать продукты питания. Или то что они называют продуктами питания
+
Население РФ не должно самостоятельно обеспечивать себя продуктами питания.
в России когда-нибудь начнет работать для народа, а не против него?
что бывает, когда премьер из списка влиятельнейших евреев.
- террористическая организация, работающая на сбу.