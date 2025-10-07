Центробанк утвердил перечень системно значимых банков России

19:39 7.10.2025

Центральный Банк (ЦБ) России утвердил обновленный перечень системно значимых кредитных организаций, пишут «Известия».

Из перечня выбыли «Открытие» и Росбанк, присоединенные к «дочке» ВТБ и Т-Банку соответственно. В то же время в список был включен Банк «Дом.РФ». Теперь в перечне 12 банков, на их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора: