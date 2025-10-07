Центробанк утвердил перечень системно значимых банков России

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Центральный Банк (ЦБ) России утвердил обновленный перечень системно значимых кредитных организаций, пишут «Известия».

Из перечня выбыли «Открытие» и Росбанк, присоединенные к «дочке» ВТБ и Т-Банку соответственно. В то же время в список был включен Банк «Дом.РФ». Теперь в перечне 12 банков, на их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора:

  1. АО ЮниКредит Банк
  2. Банк ГПБ (АО)
  3. ПАО «Совкомбанк»
  4. Банк ВТБ (ПАО)
  5. АО «АЛЬФА-БАНК»
  6. ПАО Сбербанк
  7. ПАО «Московский кредитный банк»
  8. АО «Банк ДОМ.РФ»
  9. АО «ТБанк»
  10. ПАО «Банк ПСБ»
  11. АО «Райффайзенбанк»
  12. АО «Россельхозбанк»
Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал
Коллаж © KM.RU
Тарифам ЖКХ разрешили расти выше инфляции: газ, тепло, вода и свет подорожают на 100%
Коллаж © KM.RU
Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в начале СВО
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Силуанов: повышение НДС принесет бюджету РФ в 2026 году 2,3 трлн руб.
Избранное
В чём главная трагедия Назарбаева и урок всем автократам?
«Эта ситуация провоцирует социальный взрыв»: что готовят храмоборцы в Чите
Экстренная помощь: как отбелить белую скатерть?
«Оказавшись на развалинах второй сверхдержавы мира в 1992 году, мы начали ударными темпами перенимать западные "ценности" и глядеть в рот нашим многочисленным "партнёрам"»
Блогер Андрей Пыж стал жертвой «параноидальной шпиономании»?
Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев «Тёща» (OST к/ф «Тёща»)
«Ключевая», 16 ноября, «16 Тонн»
«Большая беда русского народа - это дырка на месте национальности»
Несостоявшееся искупление: Лубянка ждет
Нора Нора feat. Бригадный подряд «Демка» (интернет-сингл)
Гудтаймс feat. Найк Борзов «Инопланетный гость» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации