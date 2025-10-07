Центробанк утвердил перечень системно значимых банков России
Центральный Банк (ЦБ) России утвердил обновленный перечень системно значимых кредитных организаций, пишут «Известия».
Из перечня выбыли «Открытие» и Росбанк, присоединенные к «дочке» ВТБ и Т-Банку соответственно. В то же время в список был включен Банк «Дом.РФ». Теперь в перечне 12 банков, на их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора:
- АО ЮниКредит Банк
- Банк ГПБ (АО)
- ПАО «Совкомбанк»
- Банк ВТБ (ПАО)
- АО «АЛЬФА-БАНК»
- ПАО Сбербанк
- ПАО «Московский кредитный банк»
- АО «Банк ДОМ.РФ»
- АО «ТБанк»
- ПАО «Банк ПСБ»
- АО «Райффайзенбанк»
- АО «Россельхозбанк»
