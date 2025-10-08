В ЦБ ответили на вопрос об отключении Visa и Mastercard, выданных в России

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

ЦБ не будет отключать выданные в России карты Visa и Mastercard с продленным сроком действия, заявила директор департамента национальной платежной системы Алла Бакина.

"Мы нашли решение для того, чтобы карты не блокировались, точно как регулятор никаких резких шагов, которые доставят неудобства гражданам, мы делать не будем. Мы находимся в диалоге с банками, с рынком, как предпринять правильные шаги для того, чтобы все вопросы безопасности соблюдались и работа карт не остановилась", — приводит ее слова РИА Новости.

В июле Бакина отмечала, что ЦБ рассматривает возможность ограничить период использования банковских карт с истекшим сроком для борьбы с мошенничеством. По ее словам, сегодня этот вопрос все еще обсуждается.

Здесь правильно не просто ограничить этот срок, а <...> синхронизироваться с банками, как произвести плавное замещение. <...> Эта работа с 2022 года банками проводится по постепенному, поэтапному выводу карт ушедших платежных систем. Мы не планируем предпринимать резких движений", — подчеркнула она.

Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года. Их карты продолжили работать в России как обычно, поскольку функции по их обслуживанию выполняет НСПК — оператор платежной системы "Мир". Тогда же НСПК рекомендовала банкам продолжить использование карт с истекшим сроком действия.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.10.2025, 08:57
    Гость: Пилот

    Российской гражданской авиации основаной на импортной технике грозит полный капец. К 2030 году, из парка российских эксплуатантов может выбыть 339 самолётов. Чтобы этого не допустить, Росавиация при поддержке Минтранса России продолжает реализацию пакета мер, которые должны максимально сохранить действующий флот, сообщили в Росавиации.

    Безусловным является при этом соблюдение всех мер по безопасности их полетов, подчеркнули в федеральном агентстве.

    Среди мер отмечают продление ресурсов некоторых самолётов и Увеличение ресурса российско-французского двигателя SaM146.

    «Продление ресурсов самолетов, в первую очередь Ан-24/26 и Як-40 - в ожидании отечественного регионального самолета об этом просят российские регионы. Уже создали и продолжаем создавать совместно с научными институтами и промышленностью специальные программы проверок этой авиатехники, в том числе на предмет старения критических элементов воздушных судов.

    Увеличение ресурса российско-французского двигателя SaM146 для самолетов Superjet 100. Для этого Объединенная двигателестроительная корпорация в сотрудничестве с Авиарегистром России формирует дополнительные сертификационные программы для этого двигателя. Принятые решения позволили избежать приостановки полетов на нескольких самолетах этого типа в 2025 году. Продление установленного ресурса и замены деталей не родными смертельно опасно и приведет к многочисленным авиационным катастрофам.

Выбор читателей
Владимир Путин выступил со вступительной речью на «Валдае»
Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал
Коллаж © KM.RU
Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в начале СВО
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
«Этот рыжий когда-нибудь ответит за то, что натворил?»
Избранное
Приходит мир, который не ждали. Что для планеты означает конец прогресса
Blues Bastards «Sugar»
Драники, казы и рассольник: солдаты со всей страны пробуют блюда разных народов
Советы по уходу за садом на подоконнике
Нора Нора «Святая вода» (интернет-сингл)
«Банда Четырех» и «ОЖОГ», 6 сентября, «Город»
«Пусть в Бурятии будет полный беспредел»: егерю грозит реальный срок за задержание браконьеров
Горшенев в Петрозаводске дал инструкцию по получению счастья
Вас еще не «оптимизировали»? Тогда Сердюков идет к вам!
Сергей Мазаев объяснил, почему русский перевод песни Челентано оказался лучше оригинала
Как Борис Ельцин КПСС «победил»: о запрете партии и о пропаже партийного имущества
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации