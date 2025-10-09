Совфед рекомендовал свернуть «эксперимент с самозанятыми» досрочно

Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин

Совет Федерации предложил правительству проработать вопрос о досрочном завершении «эксперимента с самозанятыми» в 2026 году. Эта рекомендация содержится в постановлении Совфеда от 8 октября «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития» страны по итогам правительственного часа с участием министра экономического развития Максима Решетникова.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», — цитирует документ Газета.RU.

23 сентября на заседании Совфеда по экономической политике Решетников напомнил, что кабмин обещал «не трогать вопросы института самозанятых десять лет» — до конца 2028-го. Позже он заявил, что никакого пересмотра закона о самозанятых до 2028 года не планируется, и назвал это принципиальной позицией правительства.

По данным Минэкономразвития, на сегодняшний день в России зарегистрированы 14,3 млн самозанятых. Для них действует льготный режим — ставка налога на доход от профессиональной деятельности составляет 4 или 6%.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.10.2025, 14:02
    Гость: .Штурман

    В правительстве эффективные менеджеры кудринского разлива с акцией по вытаскиванию из "тени" налогообложения хотели навести порядок с людьми работающих на теневом секторе и частично им это удалось и даже немного вырос сбор налогов. Однако в итоге данная акция привела к отрицательным показателям по общему сбору налогов так как бизнесмены массово стали переводить свою рабсилу в число самозанятых что привело к снижению сбора в казну.
    Отказ от этой акции вызван тем что у налоговиков есть список самозанятых и им легче будет в будущем разбираться с теми кто снова уйдет в темноту. Красиво власть обула тех граждан которые работали в "тени" и сейчас можно их прижать и требовать с них налоги.
    Думаю по этому вопросу среди верхов есть раздрай и подождем чем все закончится. Мудрый Мишустин мытарь высшей квалификации и он обязательно найдет выход из этой ситуации и мы сразу пополним бюджет с повышением НДС не на 2%,а сразу на 5%.

  2. 09.10.2025, 14:00
    Гость: Тутошние недовольные живут, как на Луне

    У страны бюджет в этом году имеет дыру 5 тлн руб даже по официальным данным, а реально еще больше.
    В следующем году проблема обострится - поэтому изменяется система налогообложения.

  5. 09.10.2025, 13:20
    Гость: Путник

    Засветили всех, кто работал в черную. Можно сворачивать балаган. Теперь если у чела появляются расходы по дебетовой карте, а сведений о занятости нет, значит чернит. Нахлобучка налоговая прилетит

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
Тарифам ЖКХ разрешили расти выше инфляции: газ, тепло, вода и свет подорожают на 100%
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
«Этот рыжий когда-нибудь ответит за то, что натворил?»
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Силуанов: повышение НДС принесет бюджету РФ в 2026 году 2,3 трлн руб.
Стоп-кадр из видеотрансляции
Алиев поздравил Путина с днем рождения
Избранное
Мафия «Пистолет» (CD-переиздание)
«Современный человек озабочен секретностью персональных данных»
Андрей Гурьев. «ФосАгро» при нем стала лидером в промышленных инновациях
Кто мешает расти российскому IT?
Александр Невский «Русью вскормлен»
Кирилл Немоляев предостерег девушек от гололедицы и телефонных будок
Дмитрий Селиванов «Акустика»
«Приключения электроников», 3 апреля, «ГлавКлуб»
«Вопрос сегодня не в том, являются ли русские и украинцы одной народностью, а о том, смогут ли они достичь единства в борьбе с поработившим Украину фашизмом»
Гудтаймс feat. НАИВ «Я устал» (интернет-сингл)
DeadRising «DeadRising»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации