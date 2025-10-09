Совфед рекомендовал свернуть «эксперимент с самозанятыми» досрочно

10:47 9.10.2025

Совет Федерации предложил правительству проработать вопрос о досрочном завершении «эксперимента с самозанятыми» в 2026 году. Эта рекомендация содержится в постановлении Совфеда от 8 октября «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития» страны по итогам правительственного часа с участием министра экономического развития Максима Решетникова.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», — цитирует документ Газета.RU.

23 сентября на заседании Совфеда по экономической политике Решетников напомнил, что кабмин обещал «не трогать вопросы института самозанятых десять лет» — до конца 2028-го. Позже он заявил, что никакого пересмотра закона о самозанятых до 2028 года не планируется, и назвал это принципиальной позицией правительства.

По данным Минэкономразвития, на сегодняшний день в России зарегистрированы 14,3 млн самозанятых. Для них действует льготный режим — ставка налога на доход от профессиональной деятельности составляет 4 или 6%.