Совфед рекомендовал свернуть «эксперимент с самозанятыми» досрочно
Совет Федерации предложил правительству проработать вопрос о досрочном завершении «эксперимента с самозанятыми» в 2026 году. Эта рекомендация содержится в постановлении Совфеда от 8 октября «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития» страны по итогам правительственного часа с участием министра экономического развития Максима Решетникова.
«Рекомендовать правительству Российской Федерации проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», — цитирует документ Газета.RU.
23 сентября на заседании Совфеда по экономической политике Решетников напомнил, что кабмин обещал «не трогать вопросы института самозанятых десять лет» — до конца 2028-го. Позже он заявил, что никакого пересмотра закона о самозанятых до 2028 года не планируется, и назвал это принципиальной позицией правительства.
По данным Минэкономразвития, на сегодняшний день в России зарегистрированы 14,3 млн самозанятых. Для них действует льготный режим — ставка налога на доход от профессиональной деятельности составляет 4 или 6%.
В правительстве эффективные менеджеры кудринского разлива с акцией по вытаскиванию из "тени" налогообложения хотели навести порядок с людьми работающих на теневом секторе и частично им это удалось и даже немного вырос сбор налогов. Однако в итоге данная акция привела к отрицательным показателям по общему сбору налогов так как бизнесмены массово стали переводить свою рабсилу в число самозанятых что привело к снижению сбора в казну.
Отказ от этой акции вызван тем что у налоговиков есть список самозанятых и им легче будет в будущем разбираться с теми кто снова уйдет в темноту. Красиво власть обула тех граждан которые работали в "тени" и сейчас можно их прижать и требовать с них налоги.
Думаю по этому вопросу среди верхов есть раздрай и подождем чем все закончится. Мудрый Мишустин мытарь высшей квалификации и он обязательно найдет выход из этой ситуации и мы сразу пополним бюджет с повышением НДС не на 2%,а сразу на 5%.
У страны бюджет в этом году имеет дыру 5 тлн руб даже по официальным данным, а реально еще больше.
В следующем году проблема обострится - поэтому изменяется система налогообложения.
взбунтовались против кормильцев.
СФ против российского народа.
Засветили всех, кто работал в черную. Можно сворачивать балаган. Теперь если у чела появляются расходы по дебетовой карте, а сведений о занятости нет, значит чернит. Нахлобучка налоговая прилетит