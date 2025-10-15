Forbes составил рейтинг российских компаний с наибольшими долгами

15:02 15.10.2025

Forbes опубликовал рейтинг 10 российских компаний с наибольшими чистыми финансовыми долгами по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Суммарный чистый финансовый долг этих компаний превышает 20,5 трлн рублей. Все они пострадали от высокой ставки Центрального банка — у некоторых участников рейтинга сумма уплаченных процентов по кредитам и займам выросла в два раза и более в 2024 году. Лидером рейтинга стал «Газпром», который потерял свой статус крупнейшей компании по прибыли.

«Газпром» (нефть и газ) — 6,047 трлн руб. «Роснефть» (нефть и газ) — 3,6 трлн руб. «Российские железные дороги» (транспорт) — 2,771 трлн руб. «Атомэнергопром» (атомная промышленность) — 2,459 трлн руб. «Балтийский химический комплекс» (химическая промышленность) — 1,253 трлн руб. Государственная транспортная лизинговая компания (финансы) — 1,006 трлн руб. «Эн+ Груп» (цветная металлургия, электроэнергетика) — 903 млрд руб. ГМК «Норильский никель» (цветная металлургия) — 873 млрд руб. «СИБУР Холдинг» (химическая промышленность) — 857 млрд руб. ГК «Автодор» (инфраструктура) — 815 млрд руб.



В качестве источников данных рассматривалась опубликованная компаниями финансовая или бухгалтерская отчетность за 2024 год, а также данные ФНС и Росстата. В рейтинг не включены банки, страховые компании, биржи и т. п.