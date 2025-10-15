Самый высокий риск бедности в России – у семей с детьми-школьниками

Семьи с детьми школьного возраста чаще других сталкиваются с риском бедности — к такому выводу пришли эксперты РАНХиГС. Согласно исследованию, опубликованному в октябрьском номере журнала «Демографическое обозрение», у семей, где старшему ребенку от 7 до 15 лет, вероятность оказаться за чертой бедности почти в 1,8 раза выше, чем у остального населения. Особенно уязвимыми оказались неполные семьи с детьми — их риск бедности превышает средний по стране в два раза, пишут «Ведомости».

Исследование основано на данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ за 2013 и 2022 годы. Ученые оценивали положение семей по типам домохозяйств, учитывая возраст детей, наличие пары и этап жизненного цикла семьи.

Риск бедности измерялся как отношение уровня бедности определённой группы к среднему показателю по всем опрошенным. Этот показатель отражает степень уязвимости семей: чем он выше, тем чаще представители группы оказываются среди малоимущих.

В целом семьи с детьми чаще сталкиваются с финансовыми трудностями — в 1,3–1,8 раза чаще, чем бездетные. Наибольший риск отмечается у домохозяйств, где старшему ребенку от 7 до 15 лет, — именно в этот период расходы на образование и развитие особенно возрастают. После 16 лет показатель снижается, но всё ещё остаётся выше среднего.

«Пока ребенок маленький или только родился, затраты в основном идут на средства гигиены и питание. Когда ребенок подрастает до возраста 5–6 лет, встает вопрос о собственной комнате и улучшении жилищных условий, а в период с 7 лет и старше необходимо еще и рабочее место для учебы», - пояснила «Ведомостям» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. 

По мнению авторов исследования, меры поддержки семей должны учитывать не только момент рождения ребёнка, но и периоды, когда дети переходят в школьный и студенческий возраст. Это поможет снизить уровень бедности среди семей с детьми и создать более устойчивые условия для их развития.

  1. 15.10.2025, 20:38
    Гость: Василий

    Берите пример с Тоджикистона. Там за десять лет население удвоилось.Кролики завидуют.

  2. 15.10.2025, 20:13
    Гость: Лучезар

    А почему тогда детей рожали и растили? Потому что в СССР вплоть до послевоенных лет была жива крестьянская мораль. Люди были привычны к труду, к ответственности. Почитаешь биографии фронтовиков- и воевал славно, и трудился, и дом построил, и семью завел, и детей вырастил.

