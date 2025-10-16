ЕК рассчитывает экспроприировать российские активы до конца года

Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает провести экспроприацию замороженных на Западе суверенных активов России до конца 2025 года. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представляя в Брюсселе дорожную карту повышения безопасности ЕС к 2030 году, пишет ТАСС.

"В дорожную карту включено очень важное обещание: "репарационный кредит" должен быть реализован до конца 2025 года", - сказал он, подчеркнув, что эти деньги ЕК хочет направить на военные нужды Украины. Формулировка "репарационный кредит" используется ЕК для обозначения плана экспроприации суверенных активов России.

По словам Кубилюса, Украина в ближайшие годы должна стать ключевым военным партнером Брюсселя. ЕК намерена использовать "инновационные решения" Украины и ее "военный опыт". "ЕС и Украина будут строить европейский купол безопасности вместе", - сказал Кубилюс.

Ранее Еврокомиссия предложила схему так называемого репарационного кредита Украине, которая подразумевает экспроприацию порядка €185 млрд из €210 млрд, блокированных на площадке Euroclear в Бельгии. Эта схема обсуждалась на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября, но согласие не было достигнуто. Категорически против выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который потребовал от стран ЕС подписаться под обязательством в полном объеме разделить с Бельгией финансовые риски в случае ответных действий России, на что, по его словам, остальные страны ЕС не пошли.

  1. 16.10.2025, 21:00
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Кремлевский гений ,теперь замучается пыль глотать,чтоб вернуть $ 300 миллиардов,(это не я сказал,так гений ,учил остальных)

  4. 16.10.2025, 19:47
    Гость: Иван Васильевич...

    ― Ха-ха. Да пусть забирают на здoрoвье! Я-тo думал, гoспoди!
    ― Как же этo так, кoрмилец?
    ― Царь знает, чтo делает! Гoсударствo не oбеднеет! Забирайте! Забирайте!

