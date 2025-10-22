Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год
Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий с 1 января 2026 года новый минимальный размер оплаты труда — 27 093 рубля, сообщает РИА Новости.
Как сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин, этот показатель превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%. Рост МРОТ составит 20,7% по сравнению с действующим уровнем и достигнет 48% от медианной заработной платы, которая, по данным Росстата за 2024 год, составила 56 443 рубля.
Законопроект внесён правительством в составе бюджетного пакета. Его реализация позволит повысить заработную плату примерно 4,6 миллионам работников по всей стране.
На данный момент федеральный МРОТ составляет 22 440 рублей (до вычета НДФЛ) и применяется в регионах, где не установлены собственные, более высокие значения.
А, прожиточный минимум когда поднимут?
цены на ВСЕ и квартплата будут выше чем в европах. Новоромановцы движутся к столыпинщине.
Страны с МРОТ выше €1500 в месяц
Люксембург: €2638
Ирландия: €2282
Нидерланды: €2193
Германия: €2161
Бельгия: €2070
Страны с МРОТ от €1000 до €1500 в месяц
Франция: €1802
Испания: €1381
Словения: €1278
Польша: €1091
Литва: €1038
Португалия: €1015
Кипр: €1000
Страны с МРОТ менее €1000 в месяц
Греция: €968
Мальта: €961
Эстония: €886
Чехия: €826
Словакия: €816
Румыния: €814
Латвия: €740
Венгрия: €707
Болгария: €551
Ой бяда бяда!Куда народ деньги девать будет?
Зачем повышать в год МРОТ на 18%, если инфляция от 14% до 28% в месяц???
Может сразу МРОТ повысить на 3000% и пусть себе инфляция идёт медленно за ним лет пять?
Вся эта возня пр-ва в МРОТ напомнило фразу из фильма "когда мой начальник, повышает мне зарплату, он же мой квартирный хозяин повышает мне квартплату".