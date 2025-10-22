Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий с 1 января 2026 года новый минимальный размер оплаты труда — 27 093 рубля, сообщает РИА Новости.

Как сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин, этот показатель превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%. Рост МРОТ составит 20,7% по сравнению с действующим уровнем и достигнет 48% от медианной заработной платы, которая, по данным Росстата за 2024 год, составила 56 443 рубля.

Законопроект внесён правительством в составе бюджетного пакета. Его реализация позволит повысить заработную плату примерно 4,6 миллионам работников по всей стране.

На данный момент федеральный МРОТ составляет 22 440 рублей (до вычета НДФЛ) и применяется в регионах, где не установлены собственные, более высокие значения.

  2. 23.10.2025, 06:08
    Гость: ну все

    цены на ВСЕ и квартплата будут выше чем в европах. Новоромановцы движутся к столыпинщине.

  3. 23.10.2025, 03:45
    Гость: Ок

    Страны с МРОТ выше €1500 в месяц
    Люксембург: €2638
    Ирландия: €2282
    Нидерланды: €2193
    Германия: €2161
    Бельгия: €2070
    Страны с МРОТ от €1000 до €1500 в месяц
    Франция: €1802
    Испания: €1381
    Словения: €1278
    Польша: €1091
    Литва: €1038
    Португалия: €1015
    Кипр: €1000
    Страны с МРОТ менее €1000 в месяц
    Греция: €968
    Мальта: €961
    Эстония: €886
    Чехия: €826
    Словакия: €816
    Румыния: €814
    Латвия: €740
    Венгрия: €707
    Болгария: €551

  5. 23.10.2025, 01:54
    Гость: ABCD

    Зачем повышать в год МРОТ на 18%, если инфляция от 14% до 28% в месяц???
    Может сразу МРОТ повысить на 3000% и пусть себе инфляция идёт медленно за ним лет пять?
    Вся эта возня пр-ва в МРОТ напомнило фразу из фильма "когда мой начальник, повышает мне зарплату, он же мой квартирный хозяин повышает мне квартплату".

