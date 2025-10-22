Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год

23:52 22.10.2025

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий с 1 января 2026 года новый минимальный размер оплаты труда — 27 093 рубля, сообщает РИА Новости.

Как сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин, этот показатель превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%. Рост МРОТ составит 20,7% по сравнению с действующим уровнем и достигнет 48% от медианной заработной платы, которая, по данным Росстата за 2024 год, составила 56 443 рубля.

Законопроект внесён правительством в составе бюджетного пакета. Его реализация позволит повысить заработную плату примерно 4,6 миллионам работников по всей стране.

На данный момент федеральный МРОТ составляет 22 440 рублей (до вычета НДФЛ) и применяется в регионах, где не установлены собственные, более высокие значения.