Банк России понизил ключевую ставку до 16,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до уровня 16,5%, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились и по-прежнему превышают 4% в годовом выражении. ЦБ указал, что продолжит поддерживать требуемый уровень жесткости денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели. При этом будущие решения по ключевой ставке будут зависеть от темпов замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

В Центробанке также уточнили, что в базовом сценарии прогнозируется средний уровень ключевой ставки в диапазоне 13,0-15,0% годовых в 2026 году. Это, по данным регулятора, предполагает сохранение длительного периода проведения жесткой денежно-кредитной политики.

  1. 24.10.2025, 21:35
    Гость: ну

    они даже не перепродают взятые у ЦБ , они берут у народа и дают народу но уже под бешеный процент.

  2. 24.10.2025, 20:05
    Гость: майк

    Все что они нарегулировали-выкачали деньги из реальной экономики и сократили производство. Сделали ставку на производство в Китае, а Китай отказался покупать нашу нефть....

    Термин что-то типа "участник блокадной экономики 20-х" где-то близко

  3. 24.10.2025, 19:13
    Гость: счетовод

    В Мире принято что ставка выше 5% - это удушение экономики.
    А у московских гномиков 16 это большая "стимуляция"..

  4. 24.10.2025, 19:08
    Гость: stalker

    Банк России понизил ключевую ставку на ноль целых шиш десятых. Ура, товарищи. Теперь заживём.

