Банк России понизил ключевую ставку до 16,5%

14:39 24.10.2025

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до уровня 16,5%, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились и по-прежнему превышают 4% в годовом выражении. ЦБ указал, что продолжит поддерживать требуемый уровень жесткости денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели. При этом будущие решения по ключевой ставке будут зависеть от темпов замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

В Центробанке также уточнили, что в базовом сценарии прогнозируется средний уровень ключевой ставки в диапазоне 13,0-15,0% годовых в 2026 году. Это, по данным регулятора, предполагает сохранение длительного периода проведения жесткой денежно-кредитной политики.