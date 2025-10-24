Банк России понизил ключевую ставку до 16,5%
Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до уровня 16,5%, пишет ТАСС.
В ведомстве отметили, что устойчивые показатели текущего роста цен существенно не изменились и по-прежнему превышают 4% в годовом выражении. ЦБ указал, что продолжит поддерживать требуемый уровень жесткости денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели. При этом будущие решения по ключевой ставке будут зависеть от темпов замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
В Центробанке также уточнили, что в базовом сценарии прогнозируется средний уровень ключевой ставки в диапазоне 13,0-15,0% годовых в 2026 году. Это, по данным регулятора, предполагает сохранение длительного периода проведения жесткой денежно-кредитной политики.
они даже не перепродают взятые у ЦБ , они берут у народа и дают народу но уже под бешеный процент.
Все что они нарегулировали-выкачали деньги из реальной экономики и сократили производство. Сделали ставку на производство в Китае, а Китай отказался покупать нашу нефть....
Термин что-то типа "участник блокадной экономики 20-х" где-то близко
В Мире принято что ставка выше 5% - это удушение экономики.
А у московских гномиков 16 это большая "стимуляция"..
Банк России понизил ключевую ставку на ноль целых шиш десятых. Ура, товарищи. Теперь заживём.
на тютельку. они издеваются?