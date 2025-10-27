У итальянских банков изымут 5 млрд евро для поддержки малоимущих

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что правительство привлечет около 5 млрд евро от банковского сектора для финансирования мер поддержки наиболее уязвимых слоев населения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg. Она подчеркнула, что кредиторы обязаны внести свой вклад после периода рекордной прибыли.

«Если из 44 млрд евро прибыли в 2025 г. банки выделят около 5 млрд евро, чтобы помочь тем, кто слабее в обществе, думаю, мы можем быть довольны – и, в конце концов, они тоже могут быть довольны», – сказала Мелони.

Речь идет о мерах, заложенных в новом бюджете, который строится на повышении корпоративного налога и отсрочке выплаты ряда налоговых льгот для кредиторов. По расчетам итальянского правительства, за три года банки внесут в бюджет около 11 млрд евро, что позволит профинансировать снижение подоходного налога для граждан со средним доходом.

Резкий рост доходов банков в Италии последовал после того, как Европейский центральный банк отменил отрицательные процентные ставки. Попытка правительства ввести экстренный сбор с кредиторов в 2023 г. вызвала резкое падение котировок финансовых акций, однако в прошлом году Мелони удалось достичь компромисса с отраслью, заморозив часть налоговых льгот.

Как пишет Bloomberg, бюджет, разработанный при Мелони, направлен на помощь малоимущим и среднему классу. Он считается важным элементом ее предвыборной стратегии.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.10.2025, 23:55
    Гость: Юляша

    ....и, в конце концов, они тоже могут быть довольны», – сказала Мелони....обязательно "будут",мадам ко-ко-ко :)

  2. 27.10.2025, 23:04
    Гость: Европеец

    Не читаешь внимательно - деньги то вкладчиков а вот прибыль банк - с прибыли и будут брать.
    Вкладчикам их остаётся и с процентом.

  4. 27.10.2025, 20:38
    Гость: член комбеда

    Как всегда левые перевернули все с ног на голову.
    Все банки НЕ Имеют собственных средств.
    Это деньги вкладчиков и акционеров.
    У кого итальянские левые собрались конфискации проводить?

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Деколонизация по-украински
Путин пригрозил ошеломляющим ответом в случае нанесения ударов Tomahawk
© KM.RU, Петр Чайников
Долги родине: Россия нарастит выдачи кредитов другим странам до 1,8 трлн
Мир на Украине не должен быть похабным — рассмотрим три варианта
Избранное
Найк Борзов, 20 мая, ГлавКлуб
Виды декоративных изделий и их орнаменты
Слово и дело власти, или Как вырастить Иванов, родства не помнящих
Владимир Кузьмин «Дух в моей гитаре»
Фестиваль «Сектор Газа» отметил день ВДВ на корабле
Андрей Паршев. Бить по брендообладателю
Вокалист «Гран-Куража» показал акробатический трюк на презентации альбома
Лучший Самый День «Покупаем-продаем» (мини-альбом)
«Торговая война двух крупнейших экономик мира — США и Китая — помимо явных угроз, открывает остальному миру и небывалые возможности»
«СерьГа», 8 июля, Magnus Locus
Борода Бабая «Улетай (Песня невольниц)»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации