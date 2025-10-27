У итальянских банков изымут 5 млрд евро для поддержки малоимущих

16:42 27.10.2025

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявила, что правительство привлечет около 5 млрд евро от банковского сектора для финансирования мер поддержки наиболее уязвимых слоев населения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg. Она подчеркнула, что кредиторы обязаны внести свой вклад после периода рекордной прибыли.

«Если из 44 млрд евро прибыли в 2025 г. банки выделят около 5 млрд евро, чтобы помочь тем, кто слабее в обществе, думаю, мы можем быть довольны – и, в конце концов, они тоже могут быть довольны», – сказала Мелони.

Речь идет о мерах, заложенных в новом бюджете, который строится на повышении корпоративного налога и отсрочке выплаты ряда налоговых льгот для кредиторов. По расчетам итальянского правительства, за три года банки внесут в бюджет около 11 млрд евро, что позволит профинансировать снижение подоходного налога для граждан со средним доходом.

Резкий рост доходов банков в Италии последовал после того, как Европейский центральный банк отменил отрицательные процентные ставки. Попытка правительства ввести экстренный сбор с кредиторов в 2023 г. вызвала резкое падение котировок финансовых акций, однако в прошлом году Мелони удалось достичь компромисса с отраслью, заморозив часть налоговых льгот.

Как пишет Bloomberg, бюджет, разработанный при Мелони, направлен на помощь малоимущим и среднему классу. Он считается важным элементом ее предвыборной стратегии.