Минпромторг планирует ввести в России технологический сбор

В России планируется поэтапно ввести технологический сбор, сначала его начнут собирать с готовых электронных устройств, в том числе с ноутбуков и смартфонов, а потом — с электронных компонентов и модулей.

«На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры — такой, как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли. Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны», — цитирует сообщение пресс-службы Минпромторга РБК.

В министерстве объяснили, что введение сбора в два этапа «позволит бизнесу адаптироваться, а государству — отладить механизм». До внедрения второго этапа его протестируют и проведут консультации с бизнесом, чтобы не допустить двойного налогообложения на детали и готовую продукцию.

Собранные деньги направят на государственные программы поддержки электронной и радиоэлектронной промышленности, пообещали в ведомстве.

Сбор вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

  2. 10.11.2025, 22:56
    Гость: Ничего нового

    Собираем сбор со всех производителей отрасли, аккумулируем "средства на развитие отрасли", затем в виде "государственных программ поддержки" раздаём их своим. Тем, кому не досталось, говорим: "Это рынок, дружище, тут надо быть конкурентноспособным":)

  4. 10.11.2025, 22:01
    Гость: Бобер

    Чтобы залатать дыру в бюджете нужно стимулировать жизнь. Люди должны хотеть и тратить больше, больше кушать, больше рожать детей, больше летать на самолетах, ездить на автомобилях, покупать дома, дачи, мебель, технику, товары для хобби и бизнеса. Нужно давать возможности и стимулы. Власть же делает ровно наоборот, оно пугает, запрещает, ограничивает и переводит финансы граждан в оборонительный режим. В итоге даже получив все деньги - их не хватит на то самое - куда они нужны. А народ он очень "текучая нефть", он уйдет в другую юрисдикцию, сначала экономически, потом политически, а потом и ножками. А может принесет чужую новую юрисдикцию сюда, и это будет не европейская "Румыния", это будет Афганистан!

  5. 10.11.2025, 21:58
    Гость: Сразу слышен голос хохла - природного или по духу.

    Ты на Украине выйди на протест. Хохлов пачками на улице крутят и бусифицируют, а потом гонят на мясо, а они молчат.

