Минпромторг планирует ввести в России технологический сбор

16:59 10.11.2025

В России планируется поэтапно ввести технологический сбор, сначала его начнут собирать с готовых электронных устройств, в том числе с ноутбуков и смартфонов, а потом — с электронных компонентов и модулей.

«На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры — такой, как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли. Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны», — цитирует сообщение пресс-службы Минпромторга РБК.

В министерстве объяснили, что введение сбора в два этапа «позволит бизнесу адаптироваться, а государству — отладить механизм». До внедрения второго этапа его протестируют и проведут консультации с бизнесом, чтобы не допустить двойного налогообложения на детали и готовую продукцию.

Собранные деньги направят на государственные программы поддержки электронной и радиоэлектронной промышленности, пообещали в ведомстве.

Сбор вступит в силу с 1 сентября 2026 года.